Якщо ви шукаєте способи максимально скоротити час, який ви виділяєте на прибирання, тоді ці звички – це саме те, що вам потрібно засвоїти. Адже для того, аби мати охайну оселю, зовсім необов'язково влаштовувати повноцінне прибирання, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Що робити, аби в домі було завжди чисто?

Дотримання списку щоденних завдань

Найпростіший спосіб уникати прибирання і не жити у брудному домі – це щодня контролювати ключові місця оселі швидким чищенням. Почніть з "вечірнього прибирання" – потрібно виділити всього 10 хвилин на те, аби забрати брудний посуд, прибрати взуття з передпокою та розібрати розкидані речі у вітальні.

Виконуйте додаткові завдання протягом більшості днів тижня

Замість того, аби намагатися прибрати усю квартиру за один день, розподіліть завдання на весь тиждень, аби вони не займали увесь час. Наприклад, в понеділок ви можете пропилососити підлогу, у вівторок – протерти усі кухонні поверхні.

В інші дні можна швидко помити ванну та туалет, а також попідмітати та помити підлогу.

Не нехтуйте "прихованими" завданнями

Легко можна помітити, що туалет потребує очищення, або що раковина переповнена посудом. Та є ще кілька не менш важливих, але не таких потрібних завдань, які можуть не потрапити до вашого списку, пише Southern Living. Наприклад:

очищення мікрохвильовки зсередини;

протирання пультів, вимикачів світла та дверних ручок;

заміна рушників для посуду та рук;

миття холодильника зсередини.

Завершуйте те, що почали

Якщо у вашому домі великий безлад, легко почати одне завдання, відволіктися та перейти до іншого – і тоді після такого "прибирання" ви залишитеся навіть з більшим безладом, ніж починали. Тож краще починати і завершувати завдання в один і той самий день.

"Розділяйте і володарюйте"

Справжній секрет підтримання чистоти в домі полягає в тому, що вам зовсім необов'язково робити все самостійно – залучайте родину до прибирання. Навіть маленькі діти можуть розкласти свої іграшки на полицях чи займатися прибиранням власної кімнати.

Коли всі братимуть участь у чищенні дому, ви побачите, що час, який ви витрачаєте на прибирання, суттєво скорочується.

