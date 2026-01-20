Чорні плями на швах, кахлі чи стінах – сигнал, що умови в приміщенні вже працюють проти вас, пише Еxpress. Чекати, що грибок "зникне сам" – марно. Але й одразу бігти за дорогими хімічними засобами не обов’язково. Є кілька домашніх рішень, які реально працюють.

Як позбутися цвілі за допомогою домашніх способів?

Перше, що варто вхопити з полиці – харчову соду. Вона підходить для швів, плитки та локальних уражень. Соду слід змішати з невеликою кількістю води до стану густої пасти.

Суміш наносять на цвіль і залишають до повного висихання. Після цього поверхню ретельно чистять жорсткою губкою або старою зубною щіткою.

Як позбутися цвілі / Фото Unsplash

Ще один ефективний варіант – столовий оцет. Його не варто розводити. Найкраще використовувати для ванни, раковини, кахлю та інших вологостійких поверхонь.

Оцет наносять на уражені ділянки, залишають приблизно на годину, після чого протирають вологою ганчіркою. Саме цей час дозволяє знищити грибок, а не просто змити його зовні.

Для сильних уражень інколи застосовують відбілювач. Це дієвий, але агресивний засіб. Його розводять водою у співвідношенні 1:4 і наносять на поверхню на 10 – 60 хвилин, залежно від масштабу проблеми. Використовувати його варто обережно, адже він може змінювати колір плитки або швів.

Як попередити появу цвілі?

Найефективніший захист – профілактика, повідомляє EPA. Ванну кімнату потрібно регулярно провітрювати, а після душу або ванни вмикати витяжку чи залишати двері відчиненими до повного висихання вологи.

Також варто стежити за рівнем вологості в усьому приміщенні. Осушувач повітря, справна вентиляція і відсутність постійного конденсату значно знижують ризик повторної появи цвілі. Грибок не з’являється там, де йому просто немає умов для життя.

