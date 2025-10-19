На придбаних холодних яйцях з суперкаркета може утворитися конденсат, якщо їх тривалий час тримати при кімнатній температурі, пише 24 Канал з посиланням на Express. Коли ж їх знову кладуть в холодильник, то волога сприяє росту бактерій на шкаралупі.

Як правильно зберігати яйця?

Щоб зберегти свіжість яєць, потрібно одразу після покупки поставити їх у холодильник ще охолодженими. Таким чином вони зможуть протриматися 3 – 4 тижні. Оригінальна упаковка допомагає їх зберегти свіжість, оскільки підтримує постійну температуру, запобігає псуванню й уповільнює ріст бактерій.

Зберігання в оригінальній упаковці захищає пори від проникнення поганих запахів з холодильника. Експерти радять тримати яйця всередині холодильника, а не на дверцятах. Саме на полиці температура є стабільнішою та кращою.



Яйця потрібно зберігати в холодильнику / Фото Pexels

Навіть розділені яйця можуть залишатися свіжими у холодильнику. Жовток у герметичному контейнері залишиться свіжим до 3 днів. Білки будуть свіжими 2 дні.

Для того, щоб легко почистити яйця, потрібно у воду додати розпушувач для тіста, пише Express. Достатньо лише чайної ложки розпушувача в киплячій воді, щоб шкаралупа легко відчищувалася від яйця.

