Іноді зрозуміти, які речі справді потрібні та важливі, а які можна викинути, дуже непросто – і це призводить до того, що мотлох накопичується на полицях, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Як викинути безлад з дому з методом "валізи"?

Якщо ви помітили, що у вашому домі накопичилося чимало мотлоху, але ви не знаєте, з чого ж почати боротьбу з ним, ви не самі. Чимало людей відчувають стрес від самої лише думки про організацію дому та опиняються в оточенні справжнього безладу.

На щастя, всього кілька порад допоможуть навести лад у домі без перевантаження. І перше, що варто спробувати – це такий собі "обмін валізами". З наближенням осені та зими багато літнього одягу ви, ймовірно, просто запихаєте глибше у шафу.

Натомість слід поставитися до цього процесу інакше: складіть одяг, який не будете носити протягом холодного сезону, у валізу, закрийте її на замок та поставте під ліжко чи на шафу. І коли прийде весна і ви дістанете цю валізу, відчуватимете себе так, наче зайшли в магазин, повний ваших власних речей.

Цей трюк до того ж миттєво звільняє місце та перетворює чимало хатньої роботи на простий ритуал, що потрібно виконувати тільки двічі на рік. Окрім того, це дасть можливість розмістити більше одягу в гардеробі без відчуття тисняви.

Але є ще кілька завдань з організації дому, що допоможуть позбутися безладу восени, пише The Spruce.

Перегляньте речі у коморі . Комора – це кімната, де зрештою часто опиняється весь непотріб, і чимало предметів звідки, скоріш за все, ніколи не будуть використані. Це значить, що їх потрібно позбутися.

. Комора – це кімната, де зрештою часто опиняється весь непотріб, і чимало предметів звідки, скоріш за все, ніколи не будуть використані. Це значить, що їх потрібно позбутися. Оновіть передпокій . Коридор та простір перед дверима має бути підготовлений для того, аби повішати тем теплі пальта, ставити рюкзаки розкладати сезонне взуття. Це значить, що саме час позбутися мотлоху, накопиченого за літо.

. Коридор та простір перед дверима має бути підготовлений для того, аби повішати тем теплі пальта, ставити рюкзаки розкладати сезонне взуття. Це значить, що саме час позбутися мотлоху, накопиченого за літо. Приберіть у шафі. І переглянути слід не тільки колекцію одягу, але й ковдри, постільну білизну, пледи та декоративні подушки. Позбудьтеся того, що вже не потрібне.

Що ще потрібно зробити вдома восени?