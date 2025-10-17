Гриби є делікатним та примхливим продуктом, пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олександра Огородніка. Якщо трохи перетримати гриби у воді, то вони здатні втратити аромат, структуру та апетитний вигляд. Щоб страва вийшла смачною, потрібно знати кілька правил миття.

Кухар розповів, як правильно помити гриби від бруду, щоб не зіпсувати їхню текстуру та природний аромат.

Як швидко помити гриби?

Спочатку залийте гриби холодною водою у мисці, а тоді перемішайте руками, щоб зняти основну частину пилу й піщинок. Після цього короткого ефекту – одразу злийте.

Гриби викладіть у широку миску чи на деко й через сито посипте тонким шаром пшеничного борошна. На 500 грамів грибів буде достатньо 1 – 2 столових ложок. Тоді все обережно перемішайте руками, щоб рука прилипла до поверхні.

Гриби потрібно залишити на 8 – 10 хвилин. Перевага борошна полягає в тому, що воно розбухає та втягує в себе залишки бруду, слизу та піску, які не змиваються водою. Тоді перекладіть все в друшляк й дайте воді рівномірно стекти.

Вже після зробленого основного процесу гриби потрібно викласти на чистий кухонний рушник чи паперові серветки, промокнути й залишити на кілька хвилин до повного обсихання.

Цей метод особливо добре підходить для лисичок, які містять пісок та вологу в складках капелюшків. Після цього миття сирі гриби не можна довго зберігати, бо вони вже не матимуть захисного шару. Краще їх одразу посмажити чи заморозити.

Як помити гриби: дивіться відео

Білі гриби можна почистити ще й іншим методом. Спочатку треба легко потерти капелюшок жорсткою щіткою, а тоді промити гриб під проточною водою.