На приобретенных холодных яйцах из суперкаркета может образоваться конденсат, если их длительное время держать при комнатной температуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Когда же их снова кладут в холодильник, то влага способствует росту бактерий на скорлупе.

Как правильно хранить яйца?

Чтобы сохранить свежесть яиц, нужно сразу после покупки поставить их в холодильник еще охлажденными. Таким образом они смогут продержаться 3 – 4 недели. Оригинальная упаковка помогает их сохранить свежесть, поскольку поддерживает постоянную температуру, предотвращает порчу и замедляет рост бактерий.

Хранение в оригинальной упаковке защищает поры от проникновения плохих запахов из холодильника. Эксперты советуют держать яйца внутри холодильника, а не на дверце. Именно на полке температура является стабильной и лучшей.



Яйца нужно хранить в холодильнике / Фото Pexels

Даже разделенные яйца могут оставаться свежими в холодильнике. Желток в герметичном контейнере останется свежим до 3 дней. Белки будут свежими 2 дня.

Для того, чтобы легко почистить яйца, нужно в воду добавить разрыхлитель для теста, пишет Express. Достаточно лишь чайной ложки разрыхлителя в кипящей воде, чтобы скорлупа легко отчищалась от яйца.

Как именно хранить яйца?