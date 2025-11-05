Не псуйте куплений виноград: 90% людей роблять помилку, через яку він гниє

Часто буває так, що куплений виноград через кілька днів починає гнити, тож ми викидаємо цілі грона. Щоб зберегти його свіжим набагато довше, треба уникати однієї поширеної помилки.

Після покупки виноград потрібно класти в холодильник – це правильно, пише 24 Канал з посиланням на Express. Однак є одна дія, яка вплине на термін його зберігання.

Що зробити, щоб виноград залишався свіжим?

Головна помилка після покупки винограду – миття. Так, виноград потрібно мити, щоб позбутися від пилу та бактерій, але це треба робити лише перед споживанням. Якщо помити виноград й залишити на тарілці, то його псування пришвидшиться в рази.

Коли волога потрапляє на шкірку, то створює ідеальне середовище для появи плісняви та прискорює процес гниття.



Виноград варто мити лише перед вживанням / Фото Pexels

На ягодах є природний восковий наліт – непомітний для нас захисний шар, який оберігає виноград від пошкоджень та псування. Миття винограду водою призводить до того, що він швидше починає втрачати свіжість. Шкірка починає травмуватися, а м’якоть псується.

Щоб виноград залишався соковитим та смачним, його потрібно зберігати немитим у повітропроникній упаковці в холодильнику. Мийте його лише перед тим, як будете вживати.

Для того, щоб лимони довго залишалися свіжими і не гнили, їх треба зберігати у холодильнику в герметичному контейнері, пише Martha Stewart. Для тривалого зберігання можна заморозити лимони, завдяки чому вони можуть залишатися свіжими до пів року.

