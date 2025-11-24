Є простий спосіб зберігати кабелі правильно – і більшість навіть не здогадується, що потрібний інструмент уже вбудований у саму вилку, повідомляє 24 Канал з посиланням Тікток Diana_gologovets.

Як правильно зберігати кабелі?

Більшість людей зберігають шнури від техніки як доведеться – згорнуті у клубок чи недбало зав’язані вузлом. З часом такі кабелі перекручуються, ламаються біля основи й перестають нормально працювати. На вилці будь-якого кабелю є два маленькі отвори. Вони не декоративні і не випадкові – їх спеціально роблять для того, щоб у них можна було зафіксувати кінець шнура.

Саме так правильно зберігати кабелі / Скрін тікток Diana_gologovets.

Достатньо акуратно обмотати кабель навколо вилки й вставити кінчик в один із цих отворів. Такий спосіб зберігання продовжує життя кабелів і допомагає зберегти порядок. Шнури не заплутуються, не ламаються біля основи й завжди залишаються в охайному вигляді.

Чому кабелі швидко ламаються?

Більшість пошкоджень кабелів виникають через фізичне навантаження, пише Anker. Коли їх згинають, скручують, внутрішні мідні дроти відчувають величезний тиск.

Зона роз'єму особливо вразлива, оскільки часте підключення чи відключення роблять це найслабше місце, яке найбільше схильне до ушкоджень.

Які підказки можуть стати у пригоді?