Чеснок можно сажать уже с середины осени и до заморозков, пишет 24 Канал со ссылкой на Good Housekeeping. Традиционно месяц посадок завершается до конца ноября, потому что часто в последний месяц осени может выпасть даже снег.

Как сажать чеснок осенью?

Чеснок рекомендуется сажать под прямыми солнечными лучами. Это место должно получать солнечный свет 6 часов в день. Чеснок не любит расти на влажной почве, поэтому позаботьтесь о том, чтобы участок был хорошо дренированным.

Для посадки нужно выкопать яму от 10 до 15 сантиметров. Далее разбейте головку на зубчики, оставив на каждом из них оболочку. Зубчик нужно поместить в ямку острым концом, засыпать землей и утрамбовать. После посадки участок надо полить.



Чеснок сажают до морозов / Фото Pexels

Уже весной будут заметны зеленые побеги. Тогда их нужно будет подкормить удобрением. В очень сухую осеннюю погоду чеснок время от времени стоит поливать. Весной участок надо очищать от сорняков, поскольку они способны забирать влагу растений.

Собирать посаженный чеснок можно уже в конце весны или в начале лета. Хранить его нужно в темном и прохладном месте. Специалисты советуют держать зубчики в банке, а головки – в контейнере. А еще наши бабушки когда-то заплетали чеснок. Благодаря такому методу он будет храниться от 4 до 6 месяцев.

На ютуб-канале "Все свое" огородник рассказал, что чеснок еще можно хранить на чердаке, накрыв головки мешками. Лучше всего, если там будет сухо и прохладно.

