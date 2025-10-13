Ефект жорсткості стається через неправильне використання рушників, пише 24 Канал з посиланням на Real Simple. Фахівці розповіли про найчастіші помилки, яких варто уникати перед пранням.

Що зробити, щоб рушники стали м’якими?

Не періть рушники часто

Якщо рушники не є занадто забрудненими, то не варто їх прати кожного разу після використання. Експерти радять прати їх після 3 – 5 використань. Також важливо не залишати їх у вологому стані, а розвішувати після кожного використання. Таким чином вони висохнуть й не встигнуть накопичити бактерії, які потім призводять до неприємного запаху.

Не перевантажуйте пральну машину

Не варто перевантажувати барабан одягом, бо тоді рушники не зможуть добре випратися й прополоскатися, як наслідок, залишаться жорсткими й з неприємним запахом. А ще велика кількість рушників у барабані сприяє вбиранню води. Відповідно, вони стають важчими, а це створює навантаження на пральну машину.

Періть рушники окремо

Для кращого результату, рушники треба прати окремо від одягу та білизни. Окреме прання забезпечує краще очищення рушників. Щоб уникнути перенесення бактерій з кухні на тіло, банні та кухонні рушники варто прати окремо.



Рушники потрібно прати окремо від речей / Фото Pexels

Використовуйте мінімум засобу

Саме надлишок миючих засобів створює наліт на тканині, який робить їх жорсткими. Потрібно використовувати лише необхідну кількість порошку.

Оцет замість кондиціонера

Більшість з нас додають кондиціонер для білизни, щоб зробити рушники м’якими. Насправді ж, саме кондиціонер покриває волокна тканини так, що вони втрачають здатність вбирати вологу.

Для збереження м’якості рушників, під час останнього полоскання варто додати чверть склянки оцту. Завдяки ньому можна позбутися залишків миючого засобу, нейтралізувати неприємні запахи й зробити рушники ніжними та свіжими.

Правильний спосіб сушіння

Рушники залишаться м’якими, якщо не використовувати для їхнього висихання сушильну машину. Висока температура повітря пошкоджує волокна тканини й робить їх жорсткими. Найкраще сушити рушники на повітрі.

Видання House Digest додало, що для того, щоб виправити ситуацію з сушінням рушників, потрібно встановити середній температурний режим сушарки та не перевантажувати її. Вже незабаром можна буде знову насолоджуватись приємною м'якістю рушників.

Як зробити рушники пухнастими?