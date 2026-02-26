Конденсат на вікнах – це не лише негарно, але й небезпечно для стін, адже через зайву вологу на них досить швидко може розвинутися пліснява, пише House Beautiful.

На щастя, елементарний лайфхак з сіллю допоможе впоратися із проблемою.

Навіщо класти шкарпетку з сіллю на підвіконня?

Несподіваний, але дуже корисний лайфхак зі шкарпеткою, набитою сіллю, допомагає сотням людей вберегти свої вікна від всюдисущої плісняви. Тож якщо вам потрібно швидко і надійно позбутися конденсату – тоді цей лайфхак стане саме тим, що потрібно.

Виявляється, сіль – гігроскопічна, а це значить, що вона природним чином притягує вологу з повітря та поглинає її. І якщо помістити її поруч з холодним віконним склопакетом, вона досить швидко допоможе зменшити кількість води, що накопичується на рамі та склі протягом ночі.

І попри те, що сіль насправді не може знищити цвіль, вона все ж допомагає обмежити вологість, що необхідна для її появи, пише Express.

Як позбутися плісняви біля вікон?

Найкращий засіб для видалення плісняви можна приготувати вдома з кількох доступних інгредієнтів. Зокрема, слід змішати 1 столову ложку засобу для миття посуду, пів склянки хлорного відбілювача та склянку теплої води.

Все це залийте у пляшку з пульверизатором, а тоді нанесіть на стіни. Прикладіть до вологої від засобу стіни паперову серветку, аби засіб не стікав вниз, та залиште так на 10 хвилин. Після цього потрібно взяти щітку та нею почистити плісняву. Змийте засіб і залишки плісняви невеликою кількістю теплої води.

Втім, якщо пліснява в'їлася дуже глибоко у стіни, без комерційного засобу для боротьби з пліснявою, на жаль, не обійтися. А у деяких особливо складних випадках навіть потрібно викликати спеціаліста.

