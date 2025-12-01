Фахівці з пожежної безпеки розповіли, що варто звернути увагу на певні речі вдома, які допоможуть запобігти поширеним небезпекам, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

Що може призвести до пожежі вдома?

Переносні обігрівачі

Головний пожежний інспектор Тодд Ганчінсон наголосив, що саме переносні обігрівачі спричиняють половину всіх пожеж, що пов’язані з опаленням. Ставити їх потрібно лише на рівну й негорючу поверхню, а мінімум метр навколо обігрівача треба залишати вільний простір.

Обігрівачі не можна підключати через подовжувачі – тільки прямо в розетку. І запам’ятайте головне правило: вимикайте обігрівач, як йдете спати чи виходите з дому.

Висохла різдвяна ялинка

Якщо жива ялинка створює атмосферу свята, то висохле дерево може спалахнути за секунди. Фахівці радять тримати ялинку подалі від джерел тепла та регулярно її поливати, щоб гілки не пересихали.

Після завершення свят дерево треба утилізувати в пункт збору, а не кидати просто біля смітника.

Перевантажені подовжувачі

Велика кількість з’єднаних проводів може перегрітися. Саме тому у подовжувач не можна вмикати понад три комплекти лампочок.



Не варто перевантажувати подовжувач / Фото Freepik

Займання жиру

Перед тим, як смажити їжу, сковорідку з олією треба добре розігріти, але мало хто знає, що перегріта олія миттєво займається. Експерти радять ніколи не залишати сковорідку без нагляду.

Забруднений димар

Камін треба чистити кожного сезону, а якщо цього не робити, то в димоході накопичиться креозот – легкозаймиста речовина. Саме вона є причиною раптових загорянь у димарях.

До слова, більшість пошкоджень кабелів виникає через фізичне навантаження, особливо в області роз'єму. Блогерка Діана Гологовець розповіла, що їх потрібно правильно зберігати, обмотуючи навколо вилки та фіксуючи кінець у спеціальних отворах. Шнури не заплутуються, не ламаються біля основи й завжди залишаються в охайному вигляді.

