На секонд більшість ходять задля того, щоб віднайти вінтажне пальто, теплу куртку, незвичну кераміку чи книги, пише 24 Канал з посиланням на Better Homes & Gardens.

Та попри те, що всі речі проходять обробку формальдегідом, все одно користуватися ними не зовсім приємно через ймовірну наявність клопів. Вони можуть бути у вовняних светрах, пухнастих вживаних тапках тощо. А ще в речах можуть ховатися личинки молі чи навіть спори для цвілі, які можна розвести вдома.

Щоб уникнути всіх цих проблем, потрібно після покупки помістити речі в морозильну камеру. Це може звучати дещо незвично, але така процедура є досить дієвою.

Що потрібно покласти в морозильну камеру?

Одяг

Светри, пальта, ковдри, м’які іграшки й багато інших речей можуть містити пилових кліщів. Особливо часто шкідники трапляються у вживаних текстильних виробах. Виглядати вони можуть чистими, але насправді кишать невидимими бактеріями.

Одяг потрібно герметично заховати в поліетиленовий пакет, щоб запобігти утворенню вологи. Протримати речі рекомендовано в морозилці від 2 до 3 днів. Після того як витягнете пакет – дайте речам охолонути до кімнатної температури, а тоді відкрийте його, щоб уникнути конденсату.

Взуття, тапки та аксесуари

Щоб нейтралізувати небажаних шкідників та мікроби без агресивних хімікатів, достатньо лише скористатися заморожуванням. У тапках та взутті можуть міститися спори грибків, бактерії та цвіль. Окрім того, ношені черевики чи кросівки з секонд-хенду цілком ймовірно матимуть неприємний запах.



Взуття також потрібно заморожувати / Фото Pexels

У морозильній камері кількість бактерій зменшиться, але потім взуття треба додатково обробити харчовою содою чи спеціальними спреями. З взуттям потрібно повторити те ж саме, що й з одягом. Помістити в пакет на 2 – 3 дні, а далі розкрити його, щоб уникнути запліснявілості.

Книги та паперові вироби

В уживаних книгах можуть бути шкідники – книжкові воші, черв’яки чи личинки жуків, які живляться цвіллю, клеєм та папером. Після покупки книги рекомендовано заморозити її на 2 дні, щоб знищити комах та їхні яйця. Помістіть паперові вироби в пакет із застібкою-блискавкою, щоб запобігти потраплянню вологи.

Після того як заберете книги з морозилки, застібку потрібно одразу відсунути, бо зайвий конденсат призведе до появи плісняви.

Як позбутися поганого запаху речей з секонду?

Видання The Spruce зазначає, що потрібно скористатися харчовою содою. Нею потрібно посипати одяг й залишити на всю ніч. Помічним є оцет. Його необхідно розвести з водою й за допомогою пульверизатора обприскати вбрання. А ще ці два засоби можна змішати разом до утворення пасти й нанести на одяг.

