Навіщо взимку наносити мийний засіб на стіни: позбавить давньої неприємної проблеми
- Мийний засіб для посуду може ефективно видаляти плісняву зі стін, змішуючи його з теплою водою.
- Для стійкої плісняви рекомендується обприскати поверхню розчином оцту та теплої води.
Зима – це період, коли у приміщеннях часто стає не лише холодно, але й вогко. І це зрештою спричиняє цілу низку проблем.
Більшість людей принаймні раз помічала плісняву у себе вдома – вона часто з'являється через надмірну вологість, конденсат чи погану вентиляцію. І остання часто є найбільшою проблемою, адже взимку одяг доводиться сушити у приміщенні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Навіщо наносити мийний засіб на стіни?
Цвіль – це не лише неестетично, але часто й небезпечно для здоров'я. Якщо довго ігнорувати проблему, з часом вона може призвести до чхання, кашлю чи навіть респіраторних інфекцій. Окрім того, деякі групи людей можуть бути особливо вразливими до впливу цвілі. Та, на щастя, позбутися її з дому може бути дещо простіше, ніж видається на перший погляд.
Зокрема, знадобиться всього один побутовий предмет, який вже точно є у вас вдома. Всього одна пляшка засобу для миття посуду може зробити справжні дива з пліснявою та відмити її за лічені хвилин, пише The Spruce.
Для цього потрібно змішати кілька крапель мийного засобу з теплою водою та використати цю суміш на стінах, якщо ураження цвіллю не дуже серйозне.
Передусім вільні спори плісняви слід видалити за допомогою щітки з м'якою щетиною чи пилососа. А ось після цього м'якою тканиною чи губкою нанесіть на ділянку сильну воду твердими круговими рухами.
Для глибоких плям процес чищення доведеться повторити кілька разів. Головне – завжди тримайте губки чистими, інакше результату не дочекаєтеся. А ось для того, аби позбутися особливо стійкої цвілі, обприскайте поверхню розчином оцту та теплої води.
Які ще лайфхаки для дому варто знати?
Якщо ви помітили, що ваш кран вкрив вапняний наліт, можна використати елементарний трюк, аби його позбутися – знадобиться лише звичайна фольга.
Окрім того, є кілька продуктів вдома, які, виявляється, можна заморожувати. Більшість людей про це навіть не підозрюють.
