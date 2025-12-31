Большинство людей хотя бы раз замечали плесень у себя дома – она часто появляется из-за чрезмерной влажности, конденсат или плохую вентиляцию. И последняя часто является самой большой проблемой, ведь зимой одежду приходится сушить в помещении, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Зачем наносить моющее средство на стены?

Плесень – это не только неэстетично, но часто и опасно для здоровья. Если долго игнорировать проблему, со временем она может привести к чиханию, кашлю или даже респираторным инфекциям. Кроме того, некоторые группы людей могут быть особенно уязвимыми к воздействию плесени. Но, к счастью, избавиться от нее из дома может быть несколько проще, чем кажется на первый взгляд.

В частности, понадобится всего один бытовой предмет, который уже точно есть у вас дома. Всего одна бутылка средства для мытья посуды может сделать настоящие чудеса с плесенью и отмыть ее за считанные минуты, пишет The Spruce.

Для этого нужно смешать несколько капель моющего средства с теплой водой и использовать эту смесь на стенах, если поражение плесенью не очень серьезное.

Прежде всего свободные споры плесени следует удалить с помощью щетки с мягкой щетиной или пылесоса. А вот после этого мягкой тканью или губкой нанесите на участок сильную воду твердыми круговыми движениями.

Для глубоких пятен процесс чистки придется повторить несколько раз. Главное – всегда держите губки чистыми, иначе результата не дождетесь. А вот для того, чтобы избавиться от особо стойкой плесени, опрыскайте поверхность раствором уксуса и теплой воды.

