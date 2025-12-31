Експертка з прибирання Лінсі Квін розповіла ефективний метод, який стане в пригоді напередодні підготування столу до Нового року, пише 24 Канал з посиланням на Mirror.

Як відмити столові прибори до блиску?

Відчистити ножі, виделки та ложки можна досить просто завдяки двом інгредієнтам – солі та харчової соди. Така ванна підійде для столових приборів, які є трішки іржавими чи просто втратили блиск.

Спочатку треба застелити дно раковини фольгою, а зверху викласти столові прибори. Тоді залийте все окропом, додайте порцію солі та соди й залишіть замочуватися на 15 хвилин. Після цього витріть прибори насухо й відполіруйте тканиною без ворсу.

Поки прибори відмокатимуть, експертка радить додатково почистити ящик для столових приборів за допомогою універсального засобу. Чисті ложки та виделки вже зберігатимуться в чистому місці без бруду.

Українська блогерка Софія Сізова радить для відбілювання посуду ще один цікавий лайфхак. Потрібно прокип'ятити виделки, ложки та ножі в суміші з окропу, оцту, соди, лимонної кислоти та фольги впродовж 10 хвилин. Такий метод прибере увесь наліт, з яким не може впоратися звичайне миття.

Як відмити столові прибори: дивіться відео

Швидко й легко відмити за кілька хвилин можна не лише столові прибори, але й їжу. Блогерка Аліна Бурлака розповіла у своєму тіктоці, як швиденько очистити печериці. За її словами, у глибоку миску потрібно вкинути гриби, посипати їх борошном, а тоді налити холодної води. Вже за кілька секунд печериці стануть помітно білішими.

