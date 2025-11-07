Пліснява почне зникати на очах: ці бюджетні засоби творять дива

Цвіль є досить поширеною проблемою в багатьох оселях. Коли в приміщенні накопичується волога та конденсат, то на стінах з’являються неприємні темні плями. Є кілька бюджетних способів, які допоможуть позбутися плісняви.

Спочатку потрібно усунути джерело вологи й забезпечити хорошу вентиляцію, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо упустити ці моменти, то цвіль буде повертатися повторно.

Як позбутися плісняви?

Оцет – природний ворог цвілі

Експерти кажуть, що оцет є найкращим засобом для боротьби з пліснявою. Він не лише видаляє цвіль, але й знищує спори, запобігаючи повторній появі. Відбілювач тільки прибирає верхній шар, але не здатен повністю позбутися від проблеми.

Для створення засобу, потрібно змішати частину оцту з частиною води в однаковій пропорції, а тоді обробити уражену ділянку й залишити на годину. Після цього потрібно лише протерти все вологою ганчіркою. Як альтернативу можна взяти соду й змішати її з водою.



Плісняву зі стіни легко вивести / Фото Pinterest

Спеціалізовані спреї

Ті, хто віддає перевагу готовим засобам, можуть спробувати спеціалізовані засоби від грибка та цвілі. Перевага рідин полягає в тому, що їх треба лише розбризкати на поверхні, а тоді витерти ганчіркою.

Вентиляція – головний спосіб профілактики

Навіть найкращі засоби не допоможуть, якщо в приміщенні не буде достатньої вентиляції, тому потрібно постійно підтримувати сухість та циркуляцію повітря.

Коли вологе повітря не має куди виходити, то осідає на стінах й створює ідеальні умови для росту цвілі. Під час приготування їжі використовуйте витяжку, витирайте конденсат з вікон чи відкривайте вікна.

Видання IFL Science пише, що сіль на підвіконні може поглинати вологу і зменшувати утворення конденсату на вікнах. Для ефективності сіль слід замінювати, коли вона злипається, а при високій вологості варто використовувати додаткові методи, такі як вентиляція.

Які ще лайфхаки треба знати?