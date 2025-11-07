Укр Рус
7 ноября, 17:08
3

Плесень начнет исчезать на глазах: эти бюджетные средства творят чудеса

Юлия Турелык
Основные тезисы
  • Плесень можно эффективно устранить, используя уксус, который уничтожает споры и предотвращает повторное появление.
  • Хорошая вентиляция является ключевой для профилактики плесени, ведь она помогает поддерживать сухость и циркуляцию воздуха.

Плесень является достаточно распространенной проблемой во многих домах. Когда в помещении скапливается влага и конденсат, то на стенах появляются неприятные темные пятна. Есть несколько бюджетных способов, которые помогут избавиться от плесени.

Сначала нужно устранить источник влаги и обеспечить хорошую вентиляцию, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Если упустить эти моменты, то плесень будет возвращаться повторно.

Как избавиться от плесени?

Уксус – естественный враг плесени

Эксперты говорят, что уксус является лучшим средством для борьбы с плесенью. Он не только удаляет плесень, но и уничтожает споры, предотвращая повторное появление. Отбеливатель только убирает верхний слой, но не способен полностью избавиться от проблемы.

Для создания средства, нужно смешать часть уксуса с частью воды в одинаковой пропорции, а тогда обработать пораженный участок и оставить на час. После этого нужно лишь протереть все влажной тряпкой. В качестве альтернативы можно взять соду и смешать ее с водой.


Плесень со стены легко вывести / Фото Pinterest

Специализированные спреи

Те, кто предпочитает готовые средства, могут попробовать специализированные средства от грибка и плесени. Преимущество жидкостей заключается в том, что их надо только разбрызгать на поверхности, а потом вытереть тряпкой.

Вентиляция – главный способ профилактики главный способ профилактики

Даже лучшие средства не помогут, если в помещении не будет достаточной вентиляции, поэтому нужно постоянно поддерживать сухость и циркуляцию воздуха.

Когда влажному воздуху некуда выходить, то оседает на стенах и создает идеальные условия для роста плесени. Во время приготовления пищи используйте вытяжку, вытирайте конденсат с окон или открывайте окна.

Издание IFL Science пишет, что соль на подоконнике может поглощать влагу и уменьшать образование конденсата на окнах. Для эффективности соль следует заменять, когда она слипается, а при высокой влажности следует использовать дополнительные методы, такие как вентиляция.

