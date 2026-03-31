Мурахи з дому зникнуть за одну ніч: цими секретами користуються професіонали
- Для позбавлення від мурах варто загерметизувати тріщини в будинку, використовувати пастки-приманки та підтримувати чистоту.
- Домашні засоби, такі як засіб для миття посуду, ефірні олії та оцет, можуть бути ефективними в боротьбі з мурахами.
Якщо у помешканні завелися мурахи, то не варто сильно хвилюватися, оскільки позбутися їх можна максимально швидко. Для цього достатньо лише дотримуватися кількох правил.
Є чимало професійних засобів, які відлякують мурах, однак навіть домашні засоби є не менш ефективними, пише Good Housekeeping.
Як вивести мурах з оселі?
Загерметизуйте тріщини
Мурахи здатні проникати в помешкання через найменші щілини. Саме тому важливо перевірити дім чи квартиру, якщо мурахи вже з’явилися всередині. Дірки можуть бути у вікнах, дверях чи десь в кутках кімнати. Герметик та силікон допоможе їх залатати.
Пастки-приманки
Коли одна мураха потрапляє на приманку, то приносить її до своєї колонії. Завдяки цьому методу можна позбутися цілої колонії шкідників.
Підтримування чистоти
Усю їжу зберігайте в герметичних контейнерах та якомога частіше протирайте стільниці та підлогу.
Домашній засіб від мурах
Є кілька домашніх рецептів, які можна використати проти мурах в помешканні.
- Засіб для миття посуду. Наповніть пляшку з розпилювачем водою (90%)та засобом для миття посуду (10%). Цією рідиною обприскайте будь-які поверхні, які можуть приваблювати мурах.
- Ефірні олії. Додайте 10 крапель перцевої м’яти або чебрецю до склянки води. Тоді змішайте і наповніть у пляшку з розпилювачем. Цим засобом обприскайте будь-які поверхні, які приваблюють мурах.
- Оцет. Додайте рівні частини води та оцту до пляшки з розпилювачем. Оцет також діє як репелент, подібно до ефірних олій. Розпиліть розчин на будь-які поверхні, на яких ви помітили мурах.
Після того, як мурахи зникнуть, усуньте всі джерела їхньої їжі – розливи, липку пілогу, крихти їжі на стільниці тощо. Таким чином можна запобігти їхній повторній появі.
А от для боротьби з мурахами на ділянці можна використовувати оцет, змішаний з водою, щоб дезорієнтувати комах і змусити їх покинути територію, пишуть "Добрі новини".
Діатомова земля є ефективним засобом проти мурах як на ділянці, так і в оселі. Вона пошкоджує їхній захисний шар та змушує залишити місце проживання.
Часті питання
Які професійні та домашні засоби можна використовувати для відлякування мурах?
Існує чимало професійних засобів для відлякування мурах, однак домашні засоби, такі як засіб для миття посуду, ефірні олії та оцет, є не менш ефективними.
Як можна запобігти проникненню мурах у дім?
Для запобігання проникненню мурах важливо загерметизувати тріщини у вікнах, дверях чи кутках кімнати за допомогою герметика та силікону.
Які кроки потрібно виконати після позбавлення від мурах, щоб запобігти їхній повторній появі?
Після зникнення мурах необхідно усунути всі джерела їхньої їжі, такі як розливи, липка підлога та крихти їжі на стільниці, щоб запобігти їхній повторній появі.