Є чимало професійних засобів, які відлякують мурах, однак навіть домашні засоби є не менш ефективними, пише Good Housekeeping.

Як вивести мурах з оселі?

Загерметизуйте тріщини

Мурахи здатні проникати в помешкання через найменші щілини. Саме тому важливо перевірити дім чи квартиру, якщо мурахи вже з’явилися всередині. Дірки можуть бути у вікнах, дверях чи десь в кутках кімнати. Герметик та силікон допоможе їх залатати.

Пастки-приманки

Коли одна мураха потрапляє на приманку, то приносить її до своєї колонії. Завдяки цьому методу можна позбутися цілої колонії шкідників.

Підтримування чистоти

Усю їжу зберігайте в герметичних контейнерах та якомога частіше протирайте стільниці та підлогу.

Домашній засіб від мурах

Є кілька домашніх рецептів, які можна використати проти мурах в помешканні.

Засіб для миття посуду . Наповніть пляшку з розпилювачем водою (90%)та засобом для миття посуду (10%). Цією рідиною обприскайте будь-які поверхні, які можуть приваблювати мурах.

. Наповніть пляшку з розпилювачем водою (90%)та засобом для миття посуду (10%). Цією рідиною обприскайте будь-які поверхні, які можуть приваблювати мурах. Ефірні олії. Додайте 10 крапель перцевої м’яти або чебрецю до склянки води. Тоді змішайте і наповніть у пляшку з розпилювачем. Цим засобом обприскайте будь-які поверхні, які приваблюють мурах.

Додайте 10 крапель перцевої м’яти або чебрецю до склянки води. Тоді змішайте і наповніть у пляшку з розпилювачем. Цим засобом обприскайте будь-які поверхні, які приваблюють мурах. Оцет. Додайте рівні частини води та оцту до пляшки з розпилювачем. Оцет також діє як репелент, подібно до ефірних олій. Розпиліть розчин на будь-які поверхні, на яких ви помітили мурах.

Після того, як мурахи зникнуть, усуньте всі джерела їхньої їжі – розливи, липку пілогу, крихти їжі на стільниці тощо. Таким чином можна запобігти їхній повторній появі.

А от для боротьби з мурахами на ділянці можна використовувати оцет, змішаний з водою, щоб дезорієнтувати комах і змусити їх покинути територію, пишуть "Добрі новини".

Діатомова земля є ефективним засобом проти мурах як на ділянці, так і в оселі. Вона пошкоджує їхній захисний шар та змушує залишити місце проживання.

