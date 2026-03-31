Є чимало професійних засобів, які відлякують мурах, однак навіть домашні засоби є не менш ефективними, пише Good Housekeeping.
Як вивести мурах з оселі?
Загерметизуйте тріщини
Мурахи здатні проникати в помешкання через найменші щілини. Саме тому важливо перевірити дім чи квартиру, якщо мурахи вже з’явилися всередині. Дірки можуть бути у вікнах, дверях чи десь в кутках кімнати. Герметик та силікон допоможе їх залатати.
Пастки-приманки
Коли одна мураха потрапляє на приманку, то приносить її до своєї колонії. Завдяки цьому методу можна позбутися цілої колонії шкідників.
Підтримування чистоти
Усю їжу зберігайте в герметичних контейнерах та якомога частіше протирайте стільниці та підлогу.
Домашній засіб від мурах
Є кілька домашніх рецептів, які можна використати проти мурах в помешканні.
- Засіб для миття посуду. Наповніть пляшку з розпилювачем водою (90%)та засобом для миття посуду (10%). Цією рідиною обприскайте будь-які поверхні, які можуть приваблювати мурах.
- Ефірні олії. Додайте 10 крапель перцевої м’яти або чебрецю до склянки води. Тоді змішайте і наповніть у пляшку з розпилювачем. Цим засобом обприскайте будь-які поверхні, які приваблюють мурах.
- Оцет. Додайте рівні частини води та оцту до пляшки з розпилювачем. Оцет також діє як репелент, подібно до ефірних олій. Розпиліть розчин на будь-які поверхні, на яких ви помітили мурах.
Після того, як мурахи зникнуть, усуньте всі джерела їхньої їжі – розливи, липку пілогу, крихти їжі на стільниці тощо. Таким чином можна запобігти їхній повторній появі.
А от для боротьби з мурахами на ділянці можна використовувати оцет, змішаний з водою, щоб дезорієнтувати комах і змусити їх покинути територію, пишуть "Добрі новини".
Діатомова земля є ефективним засобом проти мурах як на ділянці, так і в оселі. Вона пошкоджує їхній захисний шар та змушує залишити місце проживання.
Оцет використовується для відлякування мурах та павуків, збиваючи їхні запахові маршрути. Тому ним радять протирати дверні ручки.