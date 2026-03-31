Есть немало профессиональных средств, которые отпугивают муравьев, однако даже домашние средства являются не менее эффективными, пишет Good Housekeeping.
Как вывести муравьев из дома?
Загерметизируйте трещины
Муравьи способны проникать в помещение через малейшие щели. Именно поэтому важно проверить дом или квартиру, если муравьи уже появились внутри. Дырки могут быть в окнах, дверях или где-то в углах комнаты. Герметик и силикон поможет их залатать.
Ловушки-приманки
Когда один муравей попадает на приманку, то приносит ее в свою колонию. Благодаря этому методу можно избавиться от целой колонии вредителей.
Поддержание чистоты
Всю пищу храните в герметичных контейнерах и как можно чаще протирайте столешницы и пол.
Домашнее средство от муравьев
Есть несколько домашних рецептов, которые можно использовать против муравьев в доме.
- Средство для мытья посуды. Наполните бутылку с распылителем водой (90%) и средством для мытья посуды (10%). Этой жидкостью опрыскайте любые поверхности, которые могут привлекать муравьев.
- Эфирные масла. Добавьте 10 капель перечной мяты или тимьяна в стакан воды. Тогда смешайте и наполните в бутылку с распылителем. Этим средством опрыскайте любые поверхности, которые привлекают муравьев.
- Уксус. Добавьте равные части воды и уксуса в бутылку с распылителем. Уксус также действует как репеллент, подобно эфирным маслам. Распылите раствор на любые поверхности, на которых вы заметили муравьев.
После того, как муравьи исчезнут, устраните все источники их пищи – разливы, липкий пол, крошки пищи на столешнице и тому подобное. Таким образом можно предотвратить их повторное появление.
А вот для борьбы с муравьями на участке можно использовать уксус, смешанный с водой, чтобы дезориентировать насекомых и заставить их покинуть территорию, пишут "Хорошие новости".
Диатомовая земля является эффективным средством против муравьев как на участке, так и в доме. Она повреждает их защитный слой и заставляет покинуть место жительства.
Уксус используется для отпугивания муравьев и пауков, сбивая их запаховые маршруты. Поэтому им советуют протирать дверные ручки.