Більше не буде слизько: як безпечно позбутися льоду на подвір'ї

Взимку ожеледиця на подвір’ї є небезпечною, бо можна легко посковзнутися й впасти. Щоб цього не сталося, треба вдатися до хитрого лайфхаку – не дати льодовому покриву утворитися на ділянці.

Виявляється, що перед снігопадом треба обробити подвір’я спеціальним засобом, пише Martha Stewart. Якщо під час снігопаду ви вдома, то доріжку треба обробляти кожних 4 години. Це допоможе підтримувати зчеплення взуття з поверхнею та запобігти повторному замерзанню.

Як позбутися льоду на подвір'ї?

Якщо лід вже з’явився, тоді варто скористатися низькокорозійними засобами, яку змусять його танути. Це може бути магній хлорид чи суміші солі, які добре розчиняють лід та не шкодять бетон.

Часом покрив льоду може бути доволі товстим. У такому випадку треба дати більше часу засобам, щоб вони встигли подіяти, а тоді прибрати все металевою лопатою. Фахівці радять під час сколювання працювати під кутом 15 градусів до поверхні. Лопату треба підсовувати під лід, а не тиснути зверху.



Вивести льодовий покрив з ділянки дуже просто / Фото Pexels

Власники будинків часто обирають магній хлорид, який ефективний за температури від 0 до -18 градусів. Кальцій хлорид не варто використовувати, бо він підходить для дуже низьких температур та може пошкодити бетон і рослини.

Дачники не радять чекати, коли лід наросте, бо тоді його буде досить складно прибрати. Використовувати засоби проти льоду варто в помірній кількості. Також не рекомендовано розтоплювати лід гарячою водою, бо вона може повторно замерзнути й утворити ще більше накопичення льоду.

Як водіям очистити лід з лобового скла?

Експерти радять використовувати теплу воду або спеціальні спреї для розморожування лобового скла, щоб уникнути пошкоджень, пише Express. Не рекомендується використовувати окріп або залишати автомобіль з працюючим двигуном для розморожування, оскільки це може призвести до тріщин або витрати пального.

