Невеликий конденсат не є проблемою, але його надмірна кількість може сигналізувати про надлишок вологи в будинку, пише 24 Канал з посиланням на Express. Якщо не вдаватися до певних методів виведення конденсату, то в приміщенні з’явиться грибок.

Як позбутися конденсату в кімнаті?

Зменшити вологість у приміщенні можна завдяки багатьом різним способам, але серед них всіх є несподіване рішення – використання котячого наповнювача.

Підвіконня та герметик навколо вікон – найчутливіші місця. Саме там може накопичуватися вода, створюючи сприятливе середовище для плісняви. Завдяки абсорбуючій структурі, котячий наповнювач поглинає вологу з повітря. Потрібно насипати наповнювач у стару шкарпетку, зав’язати й поставити на підвіконня, а через місяць замінити.



Котячий наповнювач вбирає зайву вологу / Фото Freepik

Типи котячого наповнювача є різні. Силікагелевий (кристалічний) – найкращий абсорбуючий варіант, який поглинає багато вологи, проте має суттєвий мінус – високу ціну. Також можна скористатися бентонітовим чи дерев’яним наповнювачем. Для кращого ефекту можна використовувати кілька мішечків на одному підвіконні.

Та слід розуміти, що лайфхак з котячим наповнювачем швидше допоміжний метод, а не основний. Найкраще скористатися осушувачем повітря, який витягає надлишок вологи ще до того, як вона осяде на поверхнях.

Як вивести плісняву?

Часто на вікнах з'являються чорні плями від плісняви, які можна легко вивести, пише Express. Оцет є найкращим засобом для боротьби з цвіллю. Він не лише її видаляє, але й знищує спори, запобігаючи повторній появі.

Для створення засобу, потрібно змішати частину оцту з частиною води в однаковій пропорції, а тоді обробити уражену ділянку й залишити на годину. Після цього потрібно лише протерти все вологою ганчіркою.

Які ще лайфхаки треба знати?