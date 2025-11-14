Камін найкраще розпалювати сухим та необробленим деревом, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Воно має бути без фарби та клею. Варто обирати тверді породи, які довше горять, дають стабільне полум’я та створюють менше диму.

Що не можна кидати в камін?

Оброблене дерево

Деревина з клеєм, лаком та барвниками, при горіння виділяє токсичні при, які шкодять людині. Дерево має бути сухим та натуральним.

Кольоровий папір

Не варто в камін кидати газети з принтом, старі журналі чи каталоги. Фарба на сторінках глянцю – це як пластик при горінні. Таке спалювання призведе до диму та самі.

Картон

Якщо вдома є багато картонних коробок, то їх краще скласти на утилізацію. Картон горить дуже швидко й інтенсивно, викликаючи високі полум’я.



Картон не можна палити у каміні / Фото Pexels

Побутове сміття

У жодному разі не можна в камін кидати упаковки, пакети, обгортки чи залишки їжі. При горінні утвориться дим, сама й виділяться токсини. Сміття потрібно викидати у сміттєвий бак, а не камін.

Сире та запліснявіле дерево

Мокре дерево з грибком слабо горить та димить. Перед тим, як палити дерево, його потрібно висушити мінімум 6 місяців та обирати тверду породу – дуб, березу чи клен.

Ялинка після свят

До викидання ялинки ще далеко, але на майбутнє варто запам’ятати, що голки ялинки можуть вибухати й летіти іскрами, створюючи ризик займання. Після свят ялинку треба вивести на утилізацію.

Найкраще для опалення будинку купувати дрова листяних та плодових дерев, пише "Добрий господар". Ідеальними варіантами будуть дуб, бук, вільха, акація та ясен. Вони дають багато тепла, а диму та золи від них не так багато.

Для найкращого результату дрова повинні бути сухими. Саме тому їх зазвичай заготовляють заздалегідь. Чим сухіше дерево – тим більше від нього тепла.

Як потрібно зберігати дрова?