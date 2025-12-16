Навіщо на кухні розкладати вату у грудні: простий та перевірений спосіб

Проблема шкідників у помешканні завжди залишається актуальною, та особливо гостро вона постає у зимову пору, коли гризуни потребують тепла й шукають їжу. Щоб у будинку не завелися миші, варто скористатися простим лайфаком.

Щоб захистити дім від шкідників, варто скористатися ватними кульками, пише 24 Канал з посиланням на Express. У грудні миші та щурі особливо активні ввечері та вночі. Вони можуть гризти їжу чи проводку, тому їх треба одразу проганяти з дому, як тільки помітили слід.

Як відлякати гризунів з дому?

Ватні кульки є простим та доступним способом відлякування. Їх достатньо лише змочити в сильних ароматах, які гризуни дуже сильно не люблять.



Різкі запахи відлякують гризунів / Фото Pexels

Ефективною є запах лаванди та перцевої м’яти. Треба змочити ватку в ефірну олію та розмістити в кутках будинку, під раковинами та біля сміттєвих баків. Сильні рослинні аромати погано впливають на ніс гризунів, маскуючи феромонні сліди, якими вони орієнтуються та спілкуються. Через це простір з різкими ароматами їх відлякує.

Експертка Найджел Кемп порадила закривати щілини й тріщини, якщо вони є в будинку, щоб мінімізувати вхід гризунів. Також треба щільно закривати контейнери зі сміттям та харчовими продуктами, бо погані запахи привертають увагу гризунів.

До слова, гризуни не люблять фольгу через її шелест і слизьку поверхню, що змушує їх тікати з приміщення, пише Express. Вистелення фольгою місць, де можуть бути миші чи щурі, допомагає їх відлякати. Цей метод зовсім недорогий, але доволі дієвий, тож спробуйте його повторити.

Як вивести з дому інших шкідників?