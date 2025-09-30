Картоплю можна посадити восени: ось як це правильно зробити
- Осінню посадку картоплі можна здійснити в теплих парниках, що дозволяє зменшити ризик пошкодження бульб шкідниками та отримати свіжу картоплю наприкінці сезону.
- Для посадки слід вибрати родючий ґрунт, перекопати землю, додати перегній і деревний попіл, а після посадки забезпечити регулярний полив і підгортання паростків.
Традиційно українці садять картоплю навесні, а восени – збирають урожай. Та для тих, хто має теплий парник, осіння посадка картоплі цілком можлива. Дачники кажуть, що вона навіть має свої переваги.
Якщо посадити картоплю восени, то ризик пошкодження бульб шкідниками зменшується в рази, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Окрім того, врожай швидше сформується, а свіжу картоплю вже можна отримати наприкінці сезону.
Читайте також 8 сортів баклажанів, які дали найкращий урожай: дачниця назвала головні фаворити
Які переваги має осіння посадка картоплі?
Після літнього збору урожаю, можна отримати ще одну порцію картоплі. Восени колорадський жук й дротяники є менш активними, тож бульби краще зберігаються.
Економія осінньої посадки полягає в тому, що можна використовувати дрібні бульби з весняного урожаю. Найкращими сортами вважаються ті, що встигають визріти до морозів – це Слов’янка, Розара й Імпала.
Як садити картоплю?
Ділянка повинна бути родючою, з добре дренованим ґрунтом (pH 5,0 – 6,5). Землю потрібно перекопати й внести перегній чи компост. Далі викопуються лунки чи борозни глибиною 8 сантиметрів, а тоді додається деревний попіл чи комплексне добриво.
Правила осінньої посадки картоплі / Фото Pexels
Бульби потрібно розкласти паростками дороги, залишаючи 25 сантиметрів між ними, а тоді полити й замульчувати грядку шаром сіна чи соломи (приблизно 5 – 10 сантиметрів)
Як доглядати за посадкою?
Ґрунт має бути вологим, але не заболоченим, тоді 2 – 3 рази на тиждень грядку варто поливати. Підгортання дачники виконують тоді, коли паростки досягають 10 – 15 сантиметрів. При заморозках грядки потрібно накрити агроволокном.
Вже через 3 місяці після посадки можна збирати урожай. Ознакою стиглості буде пожовкле й засохле бадилля.
Зверніть увагу, що картоплю не можна зберігати в пакеті, бо їй потрібна циркуляція повітря, пише видання Good Housekeeping. Не можна зберігати картоплю в холодильнику, бо холодна температура псує її текстуру й смак.
Який останній термін викопування картоплі?
- Картоплю слід викопувати після пожовтіння листя. Якщо є щільна шкірка та поява тріщин у ґрунті, то до початку жовтня картоплю треба викопати.
- Для зберігання картоплі потрібні темні, прохолодні та добре провітрювані місця. Уникайте сусідства з цибулею через ризик швидшого псування.
Часті питання
Які переваги має осіння посадка картоплі?
Осіння посадка картоплі має кілька переваг — зменшується ризик пошкодження бульб шкідниками, врожай швидше формується, а свіжу картоплю можна отримати наприкінці сезону. Крім того, колорадський жук і дротяники менш активні восени, що сприяє кращому збереженню бульб.
Як правильно садити картоплю восени?
Для осінньої посадки картоплі ділянка повинна бути родючою з добре дренованим ґрунтом. Землю слід перекопати і внести перегній чи компост, а потім викопати лунки чи борозни глибиною 8 сантиметрів, додати деревний попіл чи комплексне добриво, розкласти бульби паростками догори, залишаючи 25 сантиметрів між ними, полити і замульчувати грядку шаром сіна чи соломи.
Як доглядати за картоплею після посадки?
Ґрунт повинен бути вологим, але не заболоченим — грядки слід поливати 2-3 рази на тиждень. Підгортання виконується, коли паростки досягають 10-15 сантиметрів. При заморозках грядки потрібно накрити агроволокном. Через три місяці після посадки можна збирати урожай, коли бадилля пожовкне і засохне.