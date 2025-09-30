Традиційно українці садять картоплю навесні, а восени – збирають урожай. Та для тих, хто має теплий парник, осіння посадка картоплі цілком можлива. Дачники кажуть, що вона навіть має свої переваги.

Якщо посадити картоплю восени, то ризик пошкодження бульб шкідниками зменшується в рази, пише 24 Канал з посиланням на Martha Stewart. Окрім того, врожай швидше сформується, а свіжу картоплю вже можна отримати наприкінці сезону.

Читайте також 8 сортів баклажанів, які дали найкращий урожай: дачниця назвала головні фаворити

Які переваги має осіння посадка картоплі?

Після літнього збору урожаю, можна отримати ще одну порцію картоплі. Восени колорадський жук й дротяники є менш активними, тож бульби краще зберігаються.

Економія осінньої посадки полягає в тому, що можна використовувати дрібні бульби з весняного урожаю. Найкращими сортами вважаються ті, що встигають визріти до морозів – це Слов’янка, Розара й Імпала.

Як садити картоплю?

Ділянка повинна бути родючою, з добре дренованим ґрунтом (pH 5,0 – 6,5). Землю потрібно перекопати й внести перегній чи компост. Далі викопуються лунки чи борозни глибиною 8 сантиметрів, а тоді додається деревний попіл чи комплексне добриво.



Правила осінньої посадки картоплі / Фото Pexels

Бульби потрібно розкласти паростками дороги, залишаючи 25 сантиметрів між ними, а тоді полити й замульчувати грядку шаром сіна чи соломи (приблизно 5 – 10 сантиметрів)

Як доглядати за посадкою?

Ґрунт має бути вологим, але не заболоченим, тоді 2 – 3 рази на тиждень грядку варто поливати. Підгортання дачники виконують тоді, коли паростки досягають 10 – 15 сантиметрів. При заморозках грядки потрібно накрити агроволокном.

Вже через 3 місяці після посадки можна збирати урожай. Ознакою стиглості буде пожовкле й засохле бадилля.

Зверніть увагу, що картоплю не можна зберігати в пакеті, бо їй потрібна циркуляція повітря, пише видання Good Housekeeping. Не можна зберігати картоплю в холодильнику, бо холодна температура псує її текстуру й смак.

Який останній термін викопування картоплі?