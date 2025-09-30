Традиционно украинцы сажают картофель весной, а осенью – собирают урожай. Но для тех, кто имеет теплый парник, осенняя посадка картофеля вполне возможна. Дачники говорят, что она даже имеет свои преимущества.

Если посадить картофель осенью, то риск повреждения клубней вредителями уменьшается в разы, пишет 24 Канал со ссылкой на Martha Stewart. Кроме того, урожай быстрее сформируется, а свежий картофель уже можно получить в конце сезона.

Читайте также 8 сортов баклажанов, которые дали лучший урожай: дачница назвала главные фавориты

Какие преимущества имеет осенняя посадка картофеля?

После летнего сбора урожая, можно получить еще одну порцию картофеля. Осенью колорадский жук и проволочники менее активны, поэтому клубни лучше сохраняются.

Экономия осенней посадки заключается в том, что можно использовать мелкие клубни с весеннего урожая. Лучшими сортами считаются те, что успевают вызреть до морозов – это Славянка, Розара и Импала.

Как сажать картофель?

Участок должен быть плодородным, с хорошо дренированной почвой (pH 5,0–6,5). Землю нужно перекопать и внести перегной или компост. Далее выкапываются лунки или борозды глубиной 8 сантиметров, а тогда добавляется древесная зола или комплексное удобрение.



Правила осенней посадки картофеля / Фото Pexels

Клубни нужно разложить ростками дороги, оставляя 25 сантиметров между ними, а потом полить и замульчировать грядку слоем сена или соломы (примерно 5 – 10 сантиметров)

Как ухаживать за посадкой?

Почва должна быть влажной, но не заболоченной, тогда 2 – 3 раза в неделю грядку стоит поливать. Окучивание дачники выполняют тогда, когда ростки достигают 10 – 15 сантиметров. При заморозках грядки нужно накрыть агроволокном.

Уже через 3 месяца после посадки можно собирать урожай. Признаком спелости будет пожелтевшая и засохшая ботва.

Обратите внимание, что картофель нельзя хранить в пакете, потому что ему нужна циркуляция воздуха, пишет издание Good Housekeeping. Нельзя хранить картофель в холодильнике, потому что холодная температура портит его текстуру и вкус.

Какой последний срок выкапывания картофеля?