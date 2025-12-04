Нерідко спостерігається поширена проблема у багатьох помешканнях – конденсат на вікнах, пише 24 Канал з посиланням на Express. У холодну пору українці стикаються з вологою в домі, тому від неї позбутися можна в легкий спосіб.

Чому взимку треба відчиняти двері у спальні?

Підвищена вологість у будинку може сприяти шкоді здоров’ю та призвести до утворення плісняви. Саме спальня є особливо схильною до утворення конденсату. Часто ми вмикаємо опалення на ніч, щоб не змерзнути, коли температура на вулиці опуститься, тому вже вранці на вікнах є конденсат.

Щоб уникнути накопичення конденсату, потрібно залишати двері спальні відчиненими або хоча б прочиненими. Така дія сприятиме циркуляції повітря та зменшить вологість.



Відчиняйте двері у спальні на ніч / Фото Pexels

Залишати двері відчиненими варто лише на ніч, вдень їх можна закривати, щоб зберегти тепло. Окрім того, відчинені двері дозволять краще заснути, оскільки в кімнаті вже не буде так сильно спекотно.

Фахівці взагалі радять провітрювати кімнату кожного ранку та вечора хоча б на 5 – 10 хвилин. Це позитивно вплинить на ваше самопочуття та виведе надлишкову вологу й запахи.

Використання засобу для миття посуду на мікрофібровій тканині допоможе видалити конденсат з вікон і запобігти його повторній появі, пише The Spruce. Альтернативні методи включають провітрювання приміщення, використання поглиначів вологи на підвіконні та зменшення кількості кімнатних рослин у приміщенні.

Які ще лайфхаки треба знати?