Не кондиціонер: ось що насправді робить білизну свіжою
- Лимонна ефірна олія може освіжити білизну, але її не можна наносити безпосередньо на одяг через високу концентрацію та легкозаймистість.
- Для покращення запаху одягу після прання рекомендується використовувати харчову соду та білий оцет, а для приємного запаху в шафі - натуральні засоби, такі як активоване вугілля та сушені трави.
Господині часто вдаються до цікавих лайфхаків, які пов’язані з пранням. Тепер для того, щоб надати речам приємного запаху, навіть не обов’язково користуватися ароматним кондиціонером. Вам знадобиться лише лимонна ефірна олія.
Основний компонент такої олії – лімонен – добре розчиняє жири й часто використовується в побуті, зокрема для прибирання кухні, пише House Digest.
Як використовувати лимонну олію?
Під час нагрівання аромат швидко поширюється, тому навіть мінімальної кількості вистачає, щоб освіжити всю білизну. Втім, з цим лайфхаком слід бути обережними.
Ефірна олія лимона має високу концентрацію і є легкозаймистою, тому наносити її на одяг не можна. Достатньо лише нанести 2 – 3 краплі на вовняну кульку перед сушінням чи додати до прального засобу під час прання.
Якщо додаєте олію в сушарку, то їй треба дати достатньо часу вбратися у кульку – це приблизно 15 – 20 хвилин перед запуском.
Використовувати цей метод фахівці радять лише зрідка, коли захочеться надати речам приємного та свіжого аромату.
Насправді ж олія може навіть залишати плями чи змінювати колір тканини, особливо делікатної, тому перед використанням краще перевірити реакцію матеріалу.
Для покращення запаху одягу після прання рекомендується використовувати харчову соду та білий оцет, які допомагають очистити барабан пральної машини від плісняви та залишків миючих засобів, пише Express.
Щоб уникнути неприємного запаху, важливо регулярно очищувати гумові ущільнювачі, відсік для порошку та залишати дверцята пральної машини відкритими для вивітрювання вологи.
А от для того, щоб одяг приємно пахнув у шафі, варто скористатися помічними натуральними засобами, пише Real Simple. Активоване вугілля, харчова сода, ароматне мило, кедрові бруски та сушені трави можуть нейтралізувати запахи та покращувати аромат на полицях з одягом.
Часті питання
Як використовувати лимонну олію для освіження білизни?
Для освіження білизни достатньо нанести 2 – 3 краплі лимонної олії на вовняну кульку перед сушінням або додати до прального засобу під час прання. Слід бути обережними з її використанням, оскільки олія є легкозаймистою.
Чи є ризики використання лимонної олії на одязі?
Так, лимонна олія може залишати плями чи змінювати колір тканини, особливо делікатної. Перед використанням рекомендується перевірити реакцію матеріалу.
Які інші натуральні засоби можна використовувати для покращення запаху одягу?
Для покращення запаху одягу можна використовувати харчову соду, білий оцет, активоване вугілля, ароматне мило, кедрові бруски та сушені трави, які нейтралізують запахи та покращують аромат на полицях з одягом.