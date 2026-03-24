Проте позбутися від шерсті цілком реально, пише The Lime. Деякі способи навіть не потребують спеціальних засобів. Достатньо лише скористатися підручними речами, які вже є вдома.

Як позбутися котячої шерсті?

Виведення шерсті серветкою

Звичайну вологу серветку треба кинути в барабан під час прання одягу. На ній збереться усе дрібне сміття – від шерсті до волосся, пуху, ворсинок та ниток. Перевагою серветки є те, що під час прання вона піднімається з потоком води вище – аналогічно з волоссям і шерстю.

Замість вологої серветки можна використати мікрофібру, яка теж ефективно бореться із шерстю та волоссям.

Важливо лише врахувати кілька важливих моментів щодо серветки. Вона має бути щільною й при розтягуванні не рватися. Щоб отримати максимальний результат від прання, у барабан можна додати одразу кілька серветок.



Волога серветка прибирає довгу шерсть

Виведення шерсті дисками для прання

Позбутися від шерсті можна завдяки кулькам та дискам від прання, що зроблені з пластику чи силікону. Вони також здатні впоратися зі збором шерсті та ворсу в режимі полоскання.

Потрібно лише помістити диски у пральну машину, обрати потрібний режим, а після прання видалити сміття й прополоскати. Ці предмети корисні тим, що їх можна використовувати повторно під час кожного прання.

Засоби для прання можна придбати на Prom. Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Виведення шерсті сітчастими мішками

Сітчасті мішки для прання корисні тим, що запобігають деформуванню речей, а також виконують функцію фільтра. Під час прання вони збирають на собі шерсть, яка є на одязі, тому цей варіант також є корисним.

Для видалення шерсті тварин з дивана можна використовувати гумову рукавицю, швабру для вікон, мікрофібру з пом’якшувачем для тканини або липку стрічку, пише Interia Kobieta. Кожен метод базується на специфічних властивостях матеріалів, таких як електростатичні властивості гуми або антистатичний ефект пом’якшувача для тканини.

