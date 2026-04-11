Ідея змішаних посадок відома вже давно, пише Southern Living. Ефективність такого підходу підтверджена навіть дослідженнями.

Рослини-компаньйони виконують кілька функцій:

Захищають від шкідників – одні відлякують комах своїм ароматом, а інші переманюють їх на себе;

Покращують умови росту – затінюють ґрунт, допомагають зберігати вологу й зменшують кількість бур’янів;

Збагачують ґрунт – особливо це стосується бобових, які накопичують азот;

Приваблюють корисних комах – запилювачів і природних ворогів шкідників.

Які рослини посадити поруч з перцем?

Редиску

Вона відволікає перець від дрібних жуків, які пошкоджують листя. Редиска виростає швидше за перець, тож одразу захищає молоді рослини.

Настурцію

Рослину радять висаджувати наприкінці весни між рядами овочів. Вона не лише прикрашає грядки, але й працює як жива мульча та пастка для шкідників. Попелиця селиться на настурції, відволікаючись від перцю.

Настурція корисна ще й тим, що приваблює комах-шкідників, які допомагають контролювати чисельність шкідників. Також вона утримує вологу в ґрунті та залучає запилювачів.

Цибулю та часник

Посадка цибулі та часнику поруч з перцем – це простий спосіб зменшення ризику появи попелиці. Їхній запах відлякує шкідників, які можуть переносити хвороби. Культури висаджують восени чи ранньою весною.



Поруч з перцем садять цибулю / Фото Pexels

Базилік

Аромат базиліку дуже насичений, тому перебиває запах перцю і томатів, ускладнюючи шкідникам пошук рослин. Він допомагає стримувати попелицю, трипсів, кліщів та білокрилку.

Кріп

Зелень здатна стати справжнім магнітом для корисних комах. Квіти кропу приваблюють тих, хто живиться шкідниками, зокрема попелицю та білокрилку. Висівати кріп можна вже з кінця весни.

Насіння перців можна придбати на Prom. Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

Що не варто садити поруч з перцем?

Однак не всі культури добре уживаються з перцем, тому певне сусідство варто уникати.

Не садіть поруч з перцем капустяні (броколі, цвітну капуста та білоголову капусту), оскільки вони конкурують за поживні речовини і приваблюють тих самих шкідників.

Фенхель може пригнічувати ріст інших рослин, тому його садять окремо. Кукурудза затінює перець, який потребує багато світла.

При вирощуванні на опорах квасоля та горох створюють тінь та заважають розвитку перцю.

Ресурс Sprytnetriki виділив 5 ранніх сортів перцю: "Атлант", "Богатир", "Каліфорнійське диво", "Товстун", "Фламінго", які відрізняються великими та соковитими плодами. Насіння перцю слід зберігати в сухому, темному місці, найкраще в паперових пакетах або тканинних мішечках.

