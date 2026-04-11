Идея смешанных посадок известна уже давно, пишет Southern Living. Эффективность такого подхода подтверждена даже исследованиями.

Растения-компаньоны выполняют несколько функций:

Защищают от вредителей – одни отпугивают насекомых своим ароматом, а другие переманивают их на себя;

Улучшают условия роста – затеняют почву, помогают сохранять влагу и уменьшают количество сорняков;

Обогащают почву – особенно это касается бобовых, которые накапливают азот;

Привлекают полезных насекомых – опылителей и естественных врагов вредителей.

Какие растения посадить рядом с перцем?

Редиску

Она отвлекает перец от мелких жуков, которые повреждают листья. Редис вырастает быстрее перец, поэтому сразу защищает молодые растения.

Настурцию

Растение советуют высаживать в конце весны между рядами овощей. Она не только украшает грядки, но и работает как живая мульча и ловушка для вредителей. Тля селится на настурции, отвлекаясь от перца.

Настурция полезна еще и тем, что привлекает насекомых-вредителей, которые помогают контролировать численность вредителей. Также она удерживает влагу в почве и привлекает опылителей.

Лук и чеснок

Посадка лука и чеснока рядом с перцем – это простой способ уменьшения риска появления тли. Их запах отпугивает вредителей, которые могут переносить болезни. Культуры высаживают осенью или ранней весной.



Базилик

Аромат базилика очень насыщенный, поэтому перебивает запах перца и томатов, усложняя вредителям поиск растений. Он помогает сдерживать тлю, трипсов, клещей и белокрылку.

Укроп

Зелень способна стать настоящим магнитом для полезных насекомых. Цветы укропа привлекают тех, кто питается вредителями, в частности тлю и белокрылку. Высевать укроп можно уже с конца весны.

Что не стоит сажать рядом с перцем?

Однако не все культуры хорошо уживаются с перцем, поэтому определенное соседство стоит избегать.

Не сажайте рядом с перцем капустные (брокколи, цветную капуста и белокочанную капусту), поскольку они конкурируют за питательные вещества и привлекают тех же вредителей.

Фенхель может подавлять рост других растений, поэтому его сажают отдельно. Кукуруза затеняет перец, который требует много света.

При выращивании на опорах фасоль и горох создают тень и мешают развитию перца.

5 ранних сортов перца: "Атлант", "Богатырь", "Калифорнийское чудо", "Толстяк", "Фламинго", которые отличаются большими и сочными плодами. Семена перца следует хранить в сухом, темном месте, лучше всего в бумажных пакетах или тканевых мешочках.

