Газон ціле літо буде зеленим: посипте його одним натуральним засобом
- Для покращення кольору газону рекомендують використовувати англійську сіль, яка містить магній та інші корисні мінерали.
- Англійська сіль також підходить для підживлення троянд, сприяючи утворенню хлорофілу та стимулюючи ріст бутонів.
Газон підтримувати усю весну і літо в насиченому зеленому кольорі – не так вже й легко. Часто трава втрачає яскравість і виглядає тьмяно, проте покращити її стан може один натуральний засіб.
Газон може втратити колір через нестачу поживних речовин у ґрунті, пише Experess. Особливо важливим є азот, оскільки саме він відповідає за активний ріст і глибокий зелений відтінок трави. Якщо його недостатньо, то газон буде рости повільніше й навіть втратить природний насичений колір.
Як покращити колір газону?
Експерти зазначають, що покращити вигляд газону можна за допомогою англійської солі. У цьому продукті міститься магній та інші корисні мінерали, які позитивно впливають на стан трави й ґрунту.
Магній допомагає підтримувати баланс pH, а також сприяє кращому засвоєнню важливих поживних речовин. Основною перевагою є ще й те, що компоненти англійської солі беруть участь у виробленні хлорофілу, що безпосередньо впливає на інтенсивність зеленого кольору.
Окрім того, сіль допомагає траві ефективніше засвоювати азот і фосфор – ключові елементи для здорового росту. Завдяки цьому газон почне виглядати густішим та доглянутішим.
Сіль добре впливає на газон / Фото Pexels
Використовувати засіб досить просто. Сіль можна розсипати по газону чи розчинити у воді й обприскати траву. Оптимальна норма – це приблизно 200 грамів на 10 метрів квадратних.
Таку обробку сіллю найкраще проводити навесні чи восени. У літній період сіль може лише спровокувати активний ріст бур’янів.
Куди ще можна застосовувати англійську сіль?
Англійською сіллю можна підживлювати троянди, пише "Martha Stewart". Магній відіграє ключову роль в утворенні хлорофілу, який відповідає за зелене забарвлення листя.
Така сіль для рослин корисна в запобігання дефіциту магнію, формуючи здоровіше листя. А ще завдяки ньому вдасться стимулювати утворення більшої кількості бутонів та сприяти збільшенню розміру квіток і зміцненню стебел.
Часті питання
Чому газон може втратити свій зелений колір?
Газон може втратити колір через нестачу поживних речовин у ґрунті — особливо азоту, який відповідає за активний ріст і насичений зелений відтінок трави.
Як англійська сіль впливає на покращення кольору газону?
Англійська сіль містить магній та інші мінерали, які допомагають покращити стан трави — зокрема, сприяючи засвоєнню азоту і фосфору та виробленню хлорофілу, що підсилює зелений колір.
Для чого ще можна використовувати англійську сіль у садівництві?
Англійська сіль може використовуватися для підживлення троянд — магній у її складі сприяє утворенню хлорофілу, покращує зелене забарвлення листя та стимулює утворення більшої кількості бутонів.