Газон может потерять цвет из-за недостатка питательных веществ в почве, пишет Experess. Особенно важен азот, поскольку именно он отвечает за активный рост и глубокий зеленый оттенок травы. Если его недостаточно, то газон будет расти медленнее и даже потеряет естественный насыщенный цвет.

Как улучшить цвет газона?

Эксперты отмечают, что улучшить вид газона можно с помощью английской соли. В этом продукте содержится магний и другие полезные минералы, которые положительно влияют на состояние травы и почвы.

Магний помогает поддерживать баланс pH, а также способствует лучшему усвоению важных питательных веществ. Основным преимуществом является еще и то, что компоненты английской соли участвуют в выработке хлорофилла, что непосредственно влияет на интенсивность зеленого цвета.

Кроме того, соль помогает траве эффективнее усваивать азот и фосфор – ключевые элементы для здорового роста. Благодаря этому газон начнет выглядеть более густым и ухоженным.



Соль хорошо влияет на газон

Использовать средство достаточно просто. Соль можно рассыпать по газону или растворить в воде и опрыскать траву. Оптимальная норма – это примерно 200 граммов на 10 квадратных метров.

Такую обработку солью лучше всего проводить весной или осенью. В летний период соль может только спровоцировать активный рост сорняков.

Куда еще можно применять английскую соль?

Английской солью можно подпитывать розы, пишет "Martha Stewart". Магний играет ключевую роль в образовании хлорофилла, который отвечает за зеленую окраску листьев.

Такая соль для растений полезна в предотвращении дефицита магния, формируя более здоровые листья. А еще благодаря ему удастся стимулировать образование большего количества бутонов и способствовать увеличению размера цветков и укреплению стеблей.

