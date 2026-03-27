Деякі досвідчені дачники розсипають насіння кропу по всій ділянці, щоб отримати чимало переваг, пише ТСН.

Навіщо розсипати по городі кріп?

Самосів і постійно свіжа зелень

Коли кріп росте в різних куточках ділянки, то починає розсіюватися й з’являється протягом усього сезону. Це дозволяє завжди мати під рукою свіжу зелень без постійного підсіву.

Залучення корисних комах

Під час цвітіння кріп приваблює бджіл та інших корисних комах. Вони допомагають запилювати рослини або знищують шкідників, тож це позитивно впливає на загальний стан городу.

Природний захист від шкідників

Кріп має дуже насичений аромат, тож може відлякувати з ділянки частину небажаних комах.



Насіння кропу захищає від шкідників / Фото Pexels

Захист від перегрівання ґрунту

Зелень кропу швидко розростається й частково навіть затінює землю. Це допомагає зберігати вологу та зменшує перегрів у спекотні дні, що є особливо важливим для ніжних культур, що ростуть поруч.

Покращення структури ґрунту

Коріння кропу неглибоке, але добре розгалужується й розпушує верхній шар землі. Завдяки цьому ґрунт краще "дихає", утримує вологу та стає більш сприятливим для росту інших рослин.

Навіщо розсипають чорний перець по грядці?

Чорний перець використовується як пестицид для відлякування гусениць та боротьби з попелицею, пише Express. Він має антибактеріальні та протигрибкові властивості. Він не забруднює ґрунтові води, не шкодить тваринам і залишається ефективним протягом 24 годин.

