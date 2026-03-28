Газон може втратити колір через нестачу поживних речовин у ґрунті, пише Experess. Особливо важливим є азот, оскільки саме він відповідає за активний ріст і глибокий зелений відтінок трави. Якщо його недостатньо, то газон буде рости повільніше й навіть втратить природний насичений колір.

Як покращити колір газону?

Експерти зазначають, що покращити вигляд газону можна за допомогою англійської солі. У цьому продукті міститься магній та інші корисні мінерали, які позитивно впливають на стан трави й ґрунту.

Магній допомагає підтримувати баланс pH, а також сприяє кращому засвоєнню важливих поживних речовин. Основною перевагою є ще й те, що компоненти англійської солі беруть участь у виробленні хлорофілу, що безпосередньо впливає на інтенсивність зеленого кольору.

Окрім того, сіль допомагає траві ефективніше засвоювати азот і фосфор – ключові елементи для здорового росту. Завдяки цьому газон почне виглядати густішим та доглянутішим.



Сіль добре впливає на газон / Фото Pexels

Використовувати засіб досить просто. Сіль можна розсипати по газону чи розчинити у воді й обприскати траву. Оптимальна норма – це приблизно 200 грамів на 10 метрів квадратних.

Таку обробку сіллю найкраще проводити навесні чи восени. У літній період сіль може лише спровокувати активний ріст бур’янів.

Куди ще можна застосовувати англійську сіль?

Англійською сіллю можна підживлювати троянди, пише "Martha Stewart". Магній відіграє ключову роль в утворенні хлорофілу, який відповідає за зелене забарвлення листя.

Така сіль для рослин корисна в запобігання дефіциту магнію, формуючи здоровіше листя. А ще завдяки ньому вдасться стимулювати утворення більшої кількості бутонів та сприяти збільшенню розміру квіток і зміцненню стебел.

