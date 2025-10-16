Росіяни посилили атаки на енергооб'єкти, а отже, варто готуватися до перебоїв з електропостачанням. В таких умовах туристичний газовий пальник стає вкрай популярним девайсом. Як ним користуватися та якої небезпеки варто уникати – розповідає 24 Канал з посиланням на "Суспільне".

Як можна використовувати газовий пальник?

Насамперед переконайтеся, що у ваших руках якісний продукт, який гарантує цілісність балона. Перевірити його можна мильним розчином – ніде не повинно утворюватися бульбашок.

Використовуйте пальник тільки в добре провітрюваних приміщеннях, на достатній відстані від шпалер, меблів та інших легкозаймистих об'єктів.

З пальником треба поводитися дуже обачно / Фото Unsplash

Туристичний пальник найкраще використовувати для кип'ятіння води та розігрівання їжі. Готувати на ньому їжу не рекомендується: впродовж тривалого горіння він може нагрітися, що може спричини вибух. З відсутності світла ви також навряд чи провітрюватимете приміщення, тому варто врахувати накопичення продуктів горіння.

Чи можна обігрівати приміщення газовим пальником?

Його потужності не вистачить на обігрів приміщення, тому це не надто вдала ідея. Краще обігріти помешкання заздалегідь та потурбуватися про те, щоб тепло швидко з нього не виходило.

В інтернеті можна натрапити на різноманітні способи опалення приміщення за допомогою пальника, як от встановити над ним каструлю, але таких "лайфхаків" краще уникати.

Яка помилка може призвести до катастрофи?

У жодному разі не можна ставити газовий пальник на електричну плиту. Це фатальна помилка, яка може стати причиною катастрофи.

Після відновлення енергопостачання деякі електричні елементи можуть вмикатися. Якщо газовий пальник в цей момент стоїть на плиті – може статися вибух та займання.

Як обігріти квартиру без світла?