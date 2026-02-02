Батареї нагріватимуть дім вдвічі швидше: почистьте їх цим домашнім засобом

Багато людей, що мерзнуть вдома, навіть не підозрюють, що їхні батареї можуть бути значно ефективнішими. І одна проста звичка допоможе підвищити температуру на кілька градусів.

Лютий вважається найхолоднішим місяцем зими, а це означає, що зараз особливо важливо подбати про ефективність батарей в домі, пише Express.

Чим почистити батареї?

До кінця зими ваші батареї працюють вже кілька місяців – і протягом всього цього часу на них осідають пил, ворсинки та купа іншого бруду. Чимало людей навіть не замислюються над тим, аби протирати батареї – і з часом бруд міцно прилипає до матеріалу, створюючи шар, що заважає теплу поширюватися кімнатою.

Це зрештою призводить до того, що вдома холодніше, а батареї не працюють так ефективно, як могли б. На щастя, почистити їх дуже просто. Зверху батарею можна протерти звичайною ганчіркою. Але що робити з пилом і ворсом, що забивається всередину?

Тут на допомогу прийде звичайний фен для сушіння волосся. Фен – це ідеальний спосіб видути усе сміття, що могло накопичитися в батареях – і ви швидко помітите, що вони почнуть працювати в рази ефективніше та краще, пише Ideal Home.

Батареї дуже сильно залежать від циркуляції повітря для обігріву приміщення, і якщо вони засмічені, їм знадобиться набагато більше часу, аби як слід працювати – і це також може збільшити ваші рахунки за електрику.

Як почистити батарею феном?

Перед початком очищення найкраще буде покласти під батарею старий рушник чи ганчірку, аби зібрати на неї увесь бруд та пил, що вилетить з батареї. Встановіть фен на найнижчий рівень температури. Якщо ж фен надто гарячий, ви ризикуєте пошкодити фарбу на батареї.

Після цього піднесіть фен до "ребер" батареї зверху. Увімкніть його та обережно проведіть вздовж батареї, аби виштовхати пил. Продовжуйте, рухаючись згори вниз, поки з батареї не припинить виходити пил.

