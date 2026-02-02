Батареи будут нагревать дом вдвое быстрее: почистите их этим домашним средством
- Чистка батарей феном для волос может значительно повысить их эффективность, выдувая пыль и ворс, накопившийся внутри.
- Перед началом очистки рекомендуется положить под батарею старое полотенце, чтобы собрать пыль, и установить фен на самый низкий уровень температуры, чтобы избежать повреждения краски.
Многие люди, мерзнущие дома, даже не подозревают, что их батареи могут быть значительно эффективнее. И одна простая привычка поможет повысить температуру на несколько градусов.
Февраль считается самым холодным месяцем зимы, а это значит, что сейчас особенно важно позаботиться об эффективности батарей в доме, пишет Express.
Чем почистить батареи?
К концу зимы ваши батареи работают уже несколько месяцев – и в течение всего этого времени на них оседают пыль, ворсинки и куча другой грязи. Многие даже не задумываются над тем, чтобы протирать батареи – и со временем грязь прочно прилипает к материалу, создавая слой, что мешает теплу распространяться по комнате.
Это в конечном итоге приводит к тому, что дома холоднее, а батареи не работают так эффективно, как могли бы. К счастью, почистить их очень просто. Сверху батарею можно протереть обычной тряпкой. Но что делать с пылью и ворсом, что забивается внутрь?
Здесь на помощь придет обычный фен для сушки волос. Фен – это идеальный способ выдуть весь мусор, что мог накопиться в батареях – и вы быстро заметите, что они начнут работать в разы эффективнее и лучше, пишет Ideal Home.
Батареи очень сильно зависят от циркуляции воздуха для обогрева помещения, и если они засорены, им понадобится гораздо больше времени, чтобы как следует работать – и это также может увеличить ваши счета за электричество.
Как почистить батарею феном?
Перед началом очистки лучше всего будет положить под батарею старое полотенце или тряпку, чтобы собрать на нее всю грязь и пыль, что вылетит из батареи. Установите фен на самый низкий уровень температуры. Если же фен слишком горячий, вы рискуете повредить краску на батарее.
После этого поднесите фен к "ребрам" батареи сверху. Включите его и осторожно проведите вдоль батареи, чтобы вытолкать пыль. Продолжайте, двигаясь сверху вниз, пока из батареи не прекратит выходить пыль.
Частые вопросы
Почему важно чистить батареи зимой?
Батареи, которые засорены пылью и ворсом, не работают эффективно, что приводит к снижению температуры в доме и увеличению расходов на электроэнергию. Чистка батарей помогает обеспечить лучшую циркуляцию воздуха и повысить их эффективность.
Как можно почистить батареи от пыли и ворса?
Для очистки батарей от пыли и ворса рекомендуется использовать фен для сушки волос. Фен позволяет выдуть мусор, который накопился в батареях, что значительно улучшает их работу.
Какие меры предосторожности следует принять при очистке батарей феном?
Перед началом очистки следует положить под батарею старое полотенце или тряпку, чтобы собрать пыль и грязь. Фен нужно установить на самый низкий уровень температуры, чтобы избежать повреждения краски на батарее.
