Крім того, деякі продукти після заморожування навіть виграють у смаку та користі, пише Martha Stewart. Шеф-кухарі розповіли про кілька позицій, які залюбки варто купувати в замороженому вигляді.

Читайте також 5 продуктів, які треба викинути після закінчення терміну придатності

Які продукти можна купляти замороженими?

Горох

Свіжий горох дуже швидко втрачає якість та зберігається в холодильнику не довше тижня. А от заморожений горошок може пролежати в морозилці до 8 місяців. Його збирають в моменти максимальної стиглості та одразу заморожують, щоб зберігся смак та поживні властивості.

Заморожені фрукти

Фруктами ласувати увесь рік не виходить, тому в зимову пору їх можна купувати замороженими. Взимку полуниця чи малина в супермаркетах дуже дорога та й смак має доволі водянистий. Замість них можна придбати заморожені фрукти, які підійдуть для смузі, випічки та десертів.

Шпинат для приготування гарячих страв

Свіжий шпинат починає в’янути в холодильнику за кілька днів. А от заморожений може зберігатися в холодильнику до року. Його зручно додавати до рагу, робити з нього соуси чи омлети. Для уникнення зайвої рідини, достатньо лише відтиснути шпинат після розморожування.



Шпинат підходить для приготування різних страв / Фото Pexels

Кукурудза

Кукурудзу заморожують в момент повної зрілості, тож вона зберігає солодкість та щільну текстуру. Високий вміст крохмалю дозволяє зернам не розповзатися після розморожування.

Морепродукти

Свіжі морепродукти не завжди є доступними, тому морожений лосось чи креветки – чудовий вибір. У промисловості їх обробляють прямо на судні та заморожують впродовж кількох годин після вилову. Завдяки цьому морепродукти зберігають свіжість, смак і текстуру до моменту приготування.

До слова, заморожування хліба в кілька шарів харчової плівки та фольги дозволяє зберігати його свіжим до трьох місяців, пише Real Simple. Для збереження хліба без заморожування можна використовувати тканинні мішечки, дерев'яні хлібниці або контейнери з вентиляцією.

Які ще лайфхаки варто знати?