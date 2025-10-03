Деякі дачники не завжди беруться вкривати на зиму рослини, однак експерти наголошують на тому, що вони потребують певної підготовки до холодної пори року, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Як підготувати сад до морозів?

Мульчування та вкривання рослин

Теплолюбні культури потрібно захистити шаром мульчі з листя, соломи чи іншого матеріалу. Така дія збереже температуру ґрунту й захистить коріння від промерзання. Рослини також можна вкрити агроволокном чи старою тканиною.

Санітарне обрізування

Перед заморозками треба встигнути видалити сухі та хворі гілки. Таким чином ви зменшите розвиток грибкових хвороб та покращити циркуляцію повітря.

Вчасний полив

За день до заморозків грядки та клумби рекомендовано поливати. Вологий ґрунт краще утримує тепло, ніж сухий.



Восени також потрібно поливати рослини / Фото Pexels

Переміщення горщикових рослин

Рослини в контейнерах варто занести в гараж чи теплицю. Якщо такої змоги немає, тоді накрити ковдрою чи плівкою з бульбашками.

Захистіть дерева

Молоді дерева часто страждають від морозів. Уникнути пошкоджень можна завдяки обмотуванню стовбурів мішковиною чи садовою стрічкою.

Ізолювання великих контейнерів

Важкі горщики достатньо буде обгорнути ізоляційним матеріалом. Це захистить коріння й зменшить вплив на рослину різких перепадів температур.

Перевірка наявності шкідників

До настання зими потрібно очистити всі рослини від попелиці та кліщів. Ослаблені культури гірше переносять морози.

Навіть у холодну пору можна посадити декоративні чагарники, пише Mirror. Фахівці радять висадити кизильник, барбарис, глід, дуболисту гортензію, бузину чи калину. Вже навесні ці рослини подарують пишне цвітіння й вражаючий аромат.

Чим обробити на зиму виноград?