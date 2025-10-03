Некоторые дачники не всегда берутся укрывать на зиму растения, однако эксперты отмечают, что, что они требуют определенной подготовки к холодному времени года, пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Как подготовить сад к морозам?

Мульчирование и укрытие растений

Теплолюбивые культуры нужно защитить слоем мульчи из листьев, соломы или другого материала. Такое действие сохранит температуру почвы и защитит корни от промерзания. Растения можно укрыть агроволокном или старой тканью.

Санитарная обрезка

Перед заморозками надо успеть удалить сухие и больные ветви. Таким образом вы уменьшите развитие грибковых болезней и улучшите циркуляцию воздуха.

Своевременный полив

За день до заморозков грядки и клумбы рекомендуется поливать. Влажная почва лучше удерживает тепло, чем сухая.



Осенью также нужно поливать растения / Фото Pexels

Перемещение горшечных растений

Растения в контейнерах стоит занести в гараж или теплицу. Если такой возможности нет, тогда накрыть одеялом или пленкой с пузырьками.

Защитите деревья

Молодые деревья часто страдают от морозов. Избежать повреждений можно благодаря обмотке стволов мешковиной или садовой лентой.

Изолирование больших контейнеров

Тяжелые горшки достаточно будет обернуть изоляционным материалом. Это защитит корни и уменьшит влияние на растение резких перепадов температур.

Проверка наличия вредителей

До наступления зимы нужно очистить все растения от тли и клещей. Ослабленные культуры хуже переносят морозы.

Даже в холодное время можно посадить декоративные кустарники, пишет Mirror. Специалисты советуют высадить кизильник, барбарис, боярышник, дуболистную гортензию, бузину или калину. Уже весной эти растения подарят пышное цветение и впечатляющий аромат.

