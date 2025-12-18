Штучна ялинка виглядатиме наче з лісу: ось як розпушити її вдома

Все більше людей відмовляються від справжніх ялинок і натомість купують штучні – адже вони можуть служити не один рік. Але з часом "голки" пригинаються, і ялинка виглядає дещо лисуватою.

Та навіть після десяти років користування ялинці ще можна повернути красу і пухнастість. А як це зробити, розповідає 24 Канал з посиланням на The Spruce.

Як розпушити штучну ялинку?

Коли ви тільки дістаєте свою штучну ялинку з коробки, вона зазвичай виглядає пласкою та некрасивою. Може виникнути спокуса поскаржитися виробнику, але зазвичай ялинку потрібно як слід потерти, аби вона виглядала якнайкраще.

Звісно, для цього не знадобиться високотехнологічний набір, але деяким приладдям все ж слід запастися. Візьміть совок, мітлу, рукавички та якийсь одяг з довгими рукавами, і можна починати роботу. Розпушуйте штучну хвою у кімнаті, де ви будете встановлювати ялинку, але у такому місці, де буде легко пропилососити та зібрати голочки, що опадуть.

Почніть з нижніх гілок

Просуватися потрібно догори знизу – спершу розпушіть найширші гілки. Це допомагає побачити, з чим ви працюєте, і так ви не пропустите жодної гілки. Вручну розправляйте ті, які розташовані надто близько одна до одної та періодично струшуйте їх. Зазвичай штучні ялинки мають по три гілки на кожному стеблі, і краще працювати з однією за раз, аби отримати рівномірний результат, пише Better Homes&Gardens.

На цьому етапі ваша ялинка все ще може виглядати дещо пласкою, та не хвилюйтеся – основне розпушення тільки починається. Просуньте руки прямо між гілок дерева та розпушіть їх зсередини, рухаючись назовні. Знову ж таки, починати потрібно з нижніх гілок.



Ялинку ще можна розпушити / Фото Pexels

Додайте вигин на гілках

На кінчику кожної гілки додайте невеликий вигин вниз, аби ялинка виглядала природніше. Деякі гілки можна спрямовувати трохи вгору, аби закрити будь-які прогалини.

Замаскуйте прогалини

Якщо ваше вірне штучне дерево передається у родині десятиліттями, на ньому можуть бути прогалини і прорідження, які не виправить жодне розпушування. Втім, не впадайте у відчай. Декілька стратегічно розміщених іграшок, гірлянд та стрічок допоможуть швидко виправити ситуацію.

Які ще лайфхаки потрібно знати?