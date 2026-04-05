Саме він визначає, як виглядатимуть штори та наскільки ними буде комфортно користуватися щодня.

Які штори обирають у 2026 році?

У 2026 році кольори штор вже не просто фон для кімнати, пише City Magazine. Сезон диктує тренд на теплі та природні відтінки, які органічно вписуються в будь-який інтер’єр.

Серед найпопулярніших кольорів – земні, які асоціюються з природою і теплом дому.

Теплий бежевий – універсальний відтінок, який робить простір світлішим та м’якшим.

Пісочний – додає кімнаті легкості та відчуття простору. Добре поєднується з деревом та натуральними тканинами.

Оливково-зелений – відтінок асоціюється зі свіжістю, спокоєм та гармонією.

М’який коричневий відтінок – додає глибини простору. Варто обирати від світло кавового до кремово-коричневого.

Також у моді пастельні відтінки – ніжний рожевий, теплий абрикосовий та спокійний пастельно-блакитний.

Фахівці радять враховувати, як карниз “подає тканину”, оскільки від нього напряму залежить, наскільки ефектно виглядатимуть штори в інтер’єрі.

Які карнизи обрати - настінні чи стельові?

Сьогодні найчастіше обирають між двома варіантами – настінними та стельовими карнизами, Gedling Eye. На перший погляд може здатися, що різниця полягає лише у способі кріплення, проте насправді вона впливає і на стиль інтер’єру і на те, як рухатимуться штори.

Стельові карнизи створюють акуратний, майже непомітний ефект і дозволяють шторам плавно рухатися, що робить їх оптимальними для сучасних та компактних приміщень.

Декоративні настінні карнизи підходять для класичних і традиційних інтер’єрів, де карниз стає частиною дизайну. Це особливо актуально для легких тканин, коли важлива естетика, а не лише функціональність.

Обидва типи карнизів виконують основну функцію – підтримку штор, але відрізняються монтажем, конструкцією та способом експлуатації.

Стельові карнизи – це напрямні, які кріпляться безпосередньо до стелі. Вони оснащені роликами чи ковзачками, завдяки яким штори рухаються тихо і плавно.

Такі карнизи виготовляють з легких матеріалів – алюмінію чи пластику, що робить їх практично непомітними. Стельові карнизи підходять для великих чи нестандартних вікон. Також їх часто встановлюють у тому випадку, коли штори часто відкриваються і закриваються.



Стельові карнизи дозволяють плавний рух штор і тюлю / Фото Pexels

Настінні карнизи – це цілісні стрижні, що утримують штори за допомогою кілець, люверсів чи петель. Вони монтуються на кронштейни, прикріплені до стіни, і можуть бути дерев’яними, металевими чи пластиковими.

Настінні карнизи часто мають декоративне оздоблення, додаючи інтер’єру стилю та шарму. Вони підходять для легких чи середньої ваги штор і простих віконних форм. Рух штор по штанзі відбувається вручну, що іноді менш плавно порівняно зі стельовими системами.

На що звернути увагу при виборі карниз?

Настінні карнизи підходять до класичних чи традиційних інтер’єрів, оскільки додають красивих декоративних елементів.

Стельові карнизи вже відповідають за сучасний та мінімалістичний вигляд. Вони практично непомітні й підходять у тих випадках, коли хочеться основну увагу привернути до тканини, а не фурнітури.

Важкі та багатошарові штори краще розміщувати на стельових карнизах – вони забезпечують рівномірну підтримку по всій довжині. Настінні карнизи підходять для легкої ваги, а для дуже важких тканин потрібні додаткові кронштейни.

Які є матеріали карнизу:

Дерево – додає тепла і природності, підходить для класичного інтер’єру.

Метал – міцніший, пасує до сучасних інтер’єрів.

Пластик – доступний і легкий, але краще обирати якісний матеріал, щоб уникнути деформацій.

Настінні карнизи легко встановлюються – достатньо лише кількох гвинтів і кронштейнів. Вони зручні у знятті та чищенні.



Настінні карнизи легко встановлюються / Фото Pexels

Стельові карнизи потребують вже точнішого монтажу, щоб штори рухалися плавно. Проте вони забезпечують безшумний рух при частому використанні.

Вибір між настінними і стельовими карнизами залежить від стилю кімнати, ваги штор та бажаного ефекту.

Стельові карнизи – це сучасне та мінімалістичне рішення для важких штор та приміщень, де їх часто відкривають. Настінні карнизи – більше декоративний варіант для класичних інтер’єрів, які підкреслюють красу тканини та дизайн вікна.