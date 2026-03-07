Що врахувати при виборі зволожувача повітря: важливі нюанси

Якщо в будинку постійно сухе повітря, це може призвести до обвітрювання шкіри, тріскання губ та навіть кровотечі з носа. І зволожувач повітря – це один зі способів швидко виправити ситуацію.

Варіантів зволожувачів повітря чимало, і відрізняються вони не лише зовнішнім виглядом. І The Spruce попереджає, що неправильне використання може призвести до проблем зі здоров'ям, а також спровокувати появу цвілі та бактерій. Для того, аби цього уникнути та підібрати ідеальний варіант для свого помешкання, слід зважати на кілька факторів.

Які є типи зволожувачів повітря?

Перше, з чим потрібно визначитися – це основна конструкція зволожувача. Кімнатні варіанти бувають трьох основних типів:

теплі туманні зволожувачі – вони нагрівають воду до кипіння та виділяють пару, аби вивільнити вологу. Деякі типи використовують мінеральні фільтри, що затримують бруд та добавки, які містяться у воді. В такому випадку фільтри час від часу потрібно замінювати, пише Choice;

холодні туманні зволожувачі – ці випарні прилади використовують вентилятор, що продуває повітря через вологий гніт і забезпечує його вентиляцію у кімнату;

ультразвукові зволожувачі повітря – вони використовують діафрагму, що вібрує, аби перетворювати воду на пару. І попри те, що вентилятор там практично не потрібний, деякі пристрої все ж обладнані зменшеним варіантом, аби волога краще поширювалася кімнатою.

Найчастіше основний вибір полягає між холодним та теплим туманом – і кожен варіант має свої переваги. Зокрема, теплий туман гарантує вищу вологонасиченість, краще працює з ефірними оліями, тихіший та в холодну пору року може підвищити температуру в кімнаті.

А ось прилади з холодним туманом більш енергоефективні, дарують приємну прохолоду влітку та, як правило, можуть охопити більшу площу, ніж зволожувачі з теплим туманом.

Зволожувач повітря vs дифузор

Чимало людей припускаються помилки та замість зволожувача повітря купують дифузор, хоча різниця між ними є, і досить серйозна. Зволожувач повітря перетворює воду на туман, аби підвищити вологість. Натомість дифузори вивільняють в повітря ароматичні олії.

Цікаво! В деяких зволожувачах є невелика камера, в яку можна помістити кілька крапель ефірної олії, але основна мета приладу – підвищити вологість у кімнаті.

На що зважати під час вибору зволожувача повітря?

Розмір та місткість

Попри те, що усі кімнатні зволожувачі для повітря є портативними, все ж існує досить значний діапазон за розмірами. Ідеальну місткість зволожувача можна визначити за:

розміром резервуара для води;

кількістю води, яку він подає в кімнату за день;

площею приміщення, яку зволожувач має ефективно охопити.

І якщо у вас з’являється спокуса обрати прилад великої місткості, часом це може бути невигідно. Надто великий і потужний зволожувач для кімнати може призвести до появи конденсату на вікнах, а також створити середовище настільки вологе, що на стінах почне рости цвіль.



Зволожувач повітря потрібно обирати відповідно до розміру кімнати / Фото Pexels

Рівень шуму

Під час роботи зволожувача повітря може бути певний шум, але його гучність буває різною. Існують прилади з тихим/нічним режимом, які призначені для використання у спальні.

Функція автоматичного вимкнення

Багато сучасних моделей зволожувачів мають функцію, що автоматично вимикає прилад, коли резервуар для води стає порожнім. У випадку, якщо такої опції немає, стежити за цим потрібно самостійно та вчасно вимикати пристрій.

Також існують зволожувачі з вбудованим гідрометром – вони вимикаються самі, коли в приміщенні встановлюється певний рівень вологості.

