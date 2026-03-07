Що врахувати при виборі зволожувача повітря: важливі нюанси
- Існують три основні типи зволожувачів повітря: теплі туманні, холодні туманні та ультразвукові зволожувачі, кожен з яких має свої переваги та недоліки.
- При виборі зволожувача важливо враховувати розмір і місткість, рівень шуму, а також наявність функцій автоматичного вимкнення та вбудованого гідрометра.
Якщо в будинку постійно сухе повітря, це може призвести до обвітрювання шкіри, тріскання губ та навіть кровотечі з носа. І зволожувач повітря – це один зі способів швидко виправити ситуацію.
Варіантів зволожувачів повітря чимало, і відрізняються вони не лише зовнішнім виглядом. І The Spruce попереджає, що неправильне використання може призвести до проблем зі здоров'ям, а також спровокувати появу цвілі та бактерій. Для того, аби цього уникнути та підібрати ідеальний варіант для свого помешкання, слід зважати на кілька факторів.
Які є типи зволожувачів повітря?
Перше, з чим потрібно визначитися – це основна конструкція зволожувача. Кімнатні варіанти бувають трьох основних типів:
- теплі туманні зволожувачі – вони нагрівають воду до кипіння та виділяють пару, аби вивільнити вологу. Деякі типи використовують мінеральні фільтри, що затримують бруд та добавки, які містяться у воді. В такому випадку фільтри час від часу потрібно замінювати, пише Choice;
- холодні туманні зволожувачі – ці випарні прилади використовують вентилятор, що продуває повітря через вологий гніт і забезпечує його вентиляцію у кімнату;
- ультразвукові зволожувачі повітря – вони використовують діафрагму, що вібрує, аби перетворювати воду на пару. І попри те, що вентилятор там практично не потрібний, деякі пристрої все ж обладнані зменшеним варіантом, аби волога краще поширювалася кімнатою.
Найчастіше основний вибір полягає між холодним та теплим туманом – і кожен варіант має свої переваги. Зокрема, теплий туман гарантує вищу вологонасиченість, краще працює з ефірними оліями, тихіший та в холодну пору року може підвищити температуру в кімнаті.
А ось прилади з холодним туманом більш енергоефективні, дарують приємну прохолоду влітку та, як правило, можуть охопити більшу площу, ніж зволожувачі з теплим туманом.
Зволожувач повітря vs дифузор
Чимало людей припускаються помилки та замість зволожувача повітря купують дифузор, хоча різниця між ними є, і досить серйозна. Зволожувач повітря перетворює воду на туман, аби підвищити вологість. Натомість дифузори вивільняють в повітря ароматичні олії.
Цікаво! В деяких зволожувачах є невелика камера, в яку можна помістити кілька крапель ефірної олії, але основна мета приладу – підвищити вологість у кімнаті.
На що зважати під час вибору зволожувача повітря?
Розмір та місткість
Попри те, що усі кімнатні зволожувачі для повітря є портативними, все ж існує досить значний діапазон за розмірами. Ідеальну місткість зволожувача можна визначити за:
- розміром резервуара для води;
- кількістю води, яку він подає в кімнату за день;
- площею приміщення, яку зволожувач має ефективно охопити.
І якщо у вас з’являється спокуса обрати прилад великої місткості, часом це може бути невигідно. Надто великий і потужний зволожувач для кімнати може призвести до появи конденсату на вікнах, а також створити середовище настільки вологе, що на стінах почне рости цвіль.
Зволожувач повітря потрібно обирати відповідно до розміру кімнати / Фото Pexels
Рівень шуму
Під час роботи зволожувача повітря може бути певний шум, але його гучність буває різною. Існують прилади з тихим/нічним режимом, які призначені для використання у спальні.
Функція автоматичного вимкнення
Багато сучасних моделей зволожувачів мають функцію, що автоматично вимикає прилад, коли резервуар для води стає порожнім. У випадку, якщо такої опції немає, стежити за цим потрібно самостійно та вчасно вимикати пристрій.
Також існують зволожувачі з вбудованим гідрометром – вони вимикаються самі, коли в приміщенні встановлюється певний рівень вологості.
