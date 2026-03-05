Найкращий спосіб заощадити гроші на купівлі бутельованої води – це покупка домашнього фільтра. Втім, орієнтуватися у виборі варто не лише на ціну, але й на деякі особливості помешкання та власні потреби, пише Good Housekeeping.

Цікаво Плями зникнуть з килима за лічені секунди: допоможе маловідомий засіб

Навіщо фільтрувати воду вдома?

Причин фільтрувати домашню воду є чимало. Ось лише кілька основних:

водопровідна вода може містити мікроби – навіть попри очищення можуть залишатися: кишкова паличка, норовірус, а також хімічні речовини та токсини;

– навіть попри очищення можуть залишатися: кишкова паличка, норовірус, а також хімічні речовини та токсини; для очищення використовують хлор – у підвищених рівнях він не тільки впливає на запах та смак води, але й може призвести до подразнення шкіри. І навіть якщо хлор очистив воду ідеально, вона все ще може поглинати свинець, мідь та решту шкідливих металів зі старих труб водопроводу.

– у підвищених рівнях він не тільки впливає на запах та смак води, але й може призвести до подразнення шкіри. І навіть якщо хлор очистив воду ідеально, вона все ще може поглинати свинець, мідь та решту шкідливих металів зі старих труб водопроводу. жорстка вода – білий наліт, що утворюють кальцій та магній у воді, з часом псує сантехніку та побутові прилади, як-от посудомийку та пральну машину. Крім того, жорстка вода негативно впливає на здоров’я шкіри та волосся.

Які типи фільтрів для води бувають?

Фільтр – це інвестиція як у власне здоров’я, так і в довговічність кухонної техніки. Але який обрати, адже варіантів чимало? Далі у матеріалі розглянемо найпоширеніші моделі.

Якщо шукаєте, де придбати фільтр для води зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше. Якщо важливо перевірити фільтр перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку. Крім того, з підпискою Smart – за 50 гривень на місяць доставка буде безкоштовною для необмеженої кількості замовлень.

Глечики

Глечики-фільтри – це найпростіший спосіб фільтрації води вдома. Ідеально підходить для потреб однієї чи двох людей.

Навіть цей варіант забезпечить чудовий захист від безлічі забрудників, що містяться у водопровідній воді. Втім, глечик потрібно наповнювати вручну, а також він займає місце у холодильнику чи на стільниці. Крім того, щоб запобігти появі цвілі, цей тип фільтра необхідно регулярно чистити.

Пляшка з фільтром

Новіша категорія фільтрів, яка дозволяє набрати воду з-під крана та взяти її з собою в дорогу. Очевидна перевага таких пляшок – це бюджетна ціна та портативність.



Пляшка з фільтром – чудова альтернатива пластику / Фото Pexels

Настільний фільтр для води

Якщо є трохи вільного місця на кухні, такий варіант фільтра може стати ідеальним навіть для великої родини. Він досить місткий (до 30 склянок), але процес фільтрації забирає певну кількість часу.

Для того, аби користування було максимально комфортним, найкраще виробити звичку наповнювати фільтр напередодні ввечері. Чистити настільний фільтр потрібно щотижня.

Магістральний фільтр

Цей фільтр – ідеальне поєднання зручності, чудової фільтрації та вартості. Пристрій зазвичай складається з 1 – 3 фільтрів, що розміщується під раковиною, а також дозатора біля кухонного крана.

Для встановлення такого фільтра доведеться викликати професіонала – особливо у випадку, якщо у платформі мийки потрібно буде просвердлити отвір. Втім, як результат – очищена вода та максимально вільна кухня.



Магістральний фільтр заощаджує місце / Фото Unsplush

На що звернути увагу під час вибору фільтра?

Різні фільтри для води мають різні функції: покращують смак води; видаляють шкідливі хімічні речовини; знищують певні види мікробів.

Але незалежно від типу фільтра, що ви обираєте для своєї квартири, слід зважати на кілька факторів, пише CDC.

Розмір пор фільтра

Пори – це крихітні отвори у фільтрі, які пропускають воду та затримують усе зайве. Працюють вони схоже до ситечка чи друшляка: що менший розмір пор, то менше видів мікробів та хімічних речовин потрапить через фільтр.

Але тут є кілька нюансів, адже існує абсолютний та номінальний розмір пор.

Якщо абсолютний розмір пор становить, наприклад, 1 мікрон, це означає, що кожна пора фільтра має розмір 1 мікрон чи менше.

А ось у фільтрах з номінальним чи середнім розміром пор в 1 мікрон деякі пори менші, а деякі – більші за заявлений розмір. Це означає, що такі фільтри можуть пропускати деякі речовини, що розміром більші, ніж 1 мікрон.

Потреби у фільтрації

Залежно від того, чого ви хочете досягти очищенням води, змінюються і вимоги до фільтра.

Покращення смаку і запаху . Для цього слід шукати фільтри з картриджами зі спресованим активованим вугіллям.

. Для цього слід шукати фільтри з картриджами зі спресованим активованим вугіллям. Видалення паразитів та амеб . Абсолютний розмір пор у такого фільтра повинен бути 1 мікрон чи менше, також він має бути оснащений функціями мікрофільтрації, нанофільтрації чи ультрафільтрації. Ще один варіант – фільтр зворотного осмосу.

. Абсолютний розмір пор у такого фільтра повинен бути 1 мікрон чи менше, також він має бути оснащений функціями мікрофільтрації, нанофільтрації чи ультрафільтрації. Ще один варіант – фільтр зворотного осмосу. Бактерії. Для того, аби фільтр ефективно видаляв з води такі бактерії, як-от сальмонела чи кишкова паличка, він має бути оснащеним ультрафільтрацією чи нанофільтрацією, а також абсолютний розмір пор не має перевищувати 0,3 мікрона.

Для того, аби фільтр ефективно видаляв з води такі бактерії, як-от сальмонела чи кишкова паличка, він має бути оснащеним ультрафільтрацією чи нанофільтрацією, а також абсолютний розмір пор не має перевищувати 0,3 мікрона. Віруси. Аби видалити з води віруси, як-от норовірус, або ж вірус гепатиту A, підійдуть або фільтр з нанофільтрацією, або фільтр зворотного осмосу.

До слова, раніше ми вже розповідали, як обрати ідеальний вакууматор для дому.