Вариантов увлажнителей воздуха немало, и отличаются они не только внешним видом. І The Spruce предупреждает, что неправильное использование может привести к проблемам со здоровьем, а также спровоцировать появление плесени и бактерий. Для того, чтобы этого избежать и подобрать идеальный вариант для своего дома, следует учитывать несколько факторов.

Какие есть типы увлажнителей воздуха?

Первое, с чем нужно определиться – это основная конструкция увлажнителя. Комнатные варианты бывают трех основных типов:

теплые туманные увлажнители – они нагревают воду до кипения и выделяют пар, чтобы высвободить влагу. Некоторые типы используют минеральные фильтры, что задерживают грязь и добавки, которые содержатся в воде. В таком случае фильтры время от времени нужно заменять, пишет Choice;

холодные туманные увлажнители – эти испарительные приборы используют вентилятор, что продувает воздух через влажный фитиль и обеспечивает его вентиляцию в комнату;

ультразвуковые увлажнители воздуха – они используют диафрагму, что вибрирует, чтобы превращать воду в пар. И несмотря на то, что вентилятор там практически не нужен, некоторые устройства все же оборудованы уменьшенным вариантом, чтобы влага лучше распространялась по комнате.

Чаще всего основной выбор заключается между холодным и теплым туманом – и каждый вариант имеет свои преимущества. В частности, теплый туман гарантирует высокую влагонасыщенность, лучше работает с эфирными маслами, тише и в холодное время года может повысить температуру в комнате.

А вот приборы с холодным туманом более энергоэффективны, дарят приятную прохладу летом и, как правило, могут охватить большую площадь, чем увлажнители с теплым туманом.

Увлажнитель воздуха vs диффузор

Многие допускают ошибку и вместо увлажнителя воздуха покупают диффузор, хотя разница между ними есть, и достаточно серьезная. Увлажнитель воздуха превращает воду в туман, чтобы повысить влажность. Зато диффузоры высвобождают в воздух ароматические масла.

Интересно! В некоторых увлажнителях есть небольшая камера, в которую можно поместить несколько капель эфирного масла, но основная цель прибора – повысить влажность в комнате.

На что обращать внимание при выборе увлажнителя воздуха?

Размер и вместительность

Несмотря на то, что все комнатные увлажнители для воздуха являются портативными, все же существует довольно значительный диапазон по размерам. Идеальную вместимость увлажнителя можно определить по:

размеру резервуара для воды;

количеству воды, которую он подает в комнату за день;

площади помещения, которую увлажнитель должен эффективно охватить.

И если у вас появляется соблазн выбрать прибор большой вместимости, порой это может быть невыгодно. Слишком большой и мощный увлажнитель для комнаты может привести к появлению конденсата на окнах, а также создать среду настолько влажную, что на стенах начнет расти плесень.



Уровень шума

Во время работы увлажнителя воздуха может быть определенный шум, но его громкость бывает разной. Существуют приборы с тихим/ночным режимом, которые предназначены для использования в спальне.

Функция автоматического выключения

Многие современные модели увлажнителей имеют функцию, что автоматически выключает прибор, когда резервуар для воды становится пустым. В случае, если такой опции нет, следить за этим нужно самостоятельно и вовремя выключать устройство.

Также существуют увлажнители со встроенным гидрометром – они выключаются сами, когда в помещении устанавливается определенный уровень влажности.

