5 засобів, які допоможуть освіжити зачіску: ось як обрати сухий шампунь

Сухий шампунь стає справжнім рятівником, коли треба терміново виходити з дому, а волосся вже не таке чисте, як видавалося на початку дня. Крім того, він допоможе покращити зачіску у дорозі або під час відпочинку на природі.

Вибір сухого шампуню на перший погляд видається елементарним завданням, адже тривалий час існував лише один варіант: великий балончик, з якого розпилювалася порошкоподібна речовина, пише Byrdie. Втім, зараз вибір значно ширший, і для того, аби зачіска мала якнайкращий вигляд, варто зважати не лише на ціну засобу, але й на кілька інших факторів.

Як підібрати сухий шампунь?

Сухий шампунь у 2026 році – це вже не просто швидке рішення проти жирності коренів, це важливий інструмент для укладання волосся, що допомагає освіжити зачіску.

Розглянемо детальніше три типи сухих шампунів – спреї, порошки та рідкі засоби.

Сухий шампунь у спреї

Це формула, яка найкраще знайома більшості людей – баночка зі спреєм, що потрібно струсити, а тоді розпилити вміст на жирні ділянки шкіри голови. Найпоширенішим інгредієнтом у сухих шампунях раніше був тальк, але зараз все частіше можна побачити кукурудзяний крохмаль, рисовий порошок тощо.

Такий шампунь добре підходить для світлого волосся. А ось на темніших відтінках спрей може залишати легкий крейдяний залишок. Окрім того, людям з чутливою шкірою краще обрати інший варіант шампуню.

Ось кілька якісних засобів, які можуть покращити зачіску:

Balea Trockenshampoo 6in1 – ідеальний варіант, якщо потрібно дуже швидко освіжити волосся. А формула з провітаміном B5 надасть зачісці гнучкість і легкість.

– ідеальний варіант, якщо потрібно дуже швидко освіжити волосся. А формула з провітаміном B5 надасть зачісці гнучкість і легкість. Batiste Beautiful Brunettte – чудовий засіб для темнішого волосся, що не залишатиме на ньому світлих залишків. Шампунь легко вичісується та позбавляє жирності.

– чудовий засіб для темнішого волосся, що не залишатиме на ньому світлих залишків. Шампунь легко вичісується та позбавляє жирності. Joolea Classic & Fresh – забезпечує волоссю свіжість та об'єм навіть без використання води. Тим часом унікальна формула допомагає також відновити об’єм зачіски.

Сухий шампунь у порошку

Сухі шампуні у вигляді пудри – це формули, у яких використовуються зовсім інші інгредієнти. Найчастіше це тапіоковий крохмаль, каолінова глина, або ж рисовий порошок. Ці продукти можуть поглинати надлишки жиру біля коренів, і їх потрібно наносити пуф-аплікатором чи пензликом.

Це дуже зручний варіант для дороги та подорожей. Крім того, багато з порошкових сухих шампунів не містять ароматизаторів, що робить їх чудовим рішенням для чутливої шкіри голови.

Втім цей варіант може бути помітнішим на темному волоссі. Крім того, на відміну від аерозолю, порошковий шампунь тільки позбавляє жирності, натомість не забезпечує додаткового об’єму для зачіски.

Зокрема, варто звернути увагу на такі засоби:

Oribe Serene Scalp Oil Control – цей шампунь не містить сульфатів та допомагає м’яко й ніжно очистити шкіру голови від себуму.

– цей шампунь не містить сульфатів та допомагає м’яко й ніжно очистити шкіру голови від себуму. Hi-Laker – ніжна формула для різних типів волосся на 100% виготовлена з натуральних компонентів.

Рідкий сухий шампунь

Попри незвичну назву, рідкі шампуні можуть стати справжнім порятунком для темного та кучерявого й хвилястого волосся. Вони освіжують шкіру голови, але не залишають на ній світлого пудроподібного залишку.



Рідкий сухий шампунь може бути дуже корисним / Фото Shutterstock

Рідку формулу потрібно розподілити на жирне волосся прямо біля коренів. Після цього шампунь розтирається пальцями та підсушується феном. Це не таке швидке рішення, як спрей, але воно дає дещо триваліший та більш помітний ефект.

Як правильно використовувати сухий шампунь?

Вибір засобу – це тільки половина завдання. Адже неправильне нанесення шампуню може призвести до сухості шкіри голови, забивання пор та навіть пошкодження волосся, пише WEB.MD.

Якщо мовиться про сухий шампунь-спрей, пляшку потрібно тримати приблизно за 15 сантиметрів від голови. Розпилюйте невелику кількість засобу – краще потім додати ще трохи, ніж виявити, що перестаралися.

Після розпилення помасажуйте шкіру голови, аби переконатися, що шампунь рівномірно розподілився і його не видно. Використовувати його більше, ніж 2 дні поспіль, не варто. Крім того, не слід наносити засіб на кінчики волосся – це може призвести до надмірної сухості та ламкості.

