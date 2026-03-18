Чи то ви вирушаєте у похід, йдете до спортзалу чи просто прогулюєтеся містом, спортивний костюм завжди стане у пригоді. Та для того, аби він був по-справжньому зручним та служив вам роками, під час вибору слід звернути увагу на кілька важливих нюансів, пише Guardian.

Як обрати спортивний костюм?

У багатьох людей, що приходять до магазину в пошуках спортивного одягу, в голові є тільки розмиті орієнтири, як-от тканина "дихає", "відводить вологу" тощо. І далеко не всі розуміють, що ж це насправді означає, та як обрати одяг, що відповідатиме цим стандартам.

Ось кілька моментів, на які обов’язково потрібно звертати увагу.

Матеріал

Він має базуватися на ваших потребах. Якщо потрібен одяг для інтенсивних занять спортом, він має не просто відводити вологу, але й випаровувати її. А це досягається за допомогою капілярного ефекту в мікроканальних волокнах, або ж у гідрофільних покриттях.



У такому випадку бавовна стане не найкращим варіантом, адже вона лише утримує вологу, і дуже швидко спортивний костюм стане мокрим від поту, пише Reviewed. Натомість синтетика залишатиметься сухою навіть після довгих пробіжок чи занять у залі. Єдиний мінус – вона дуже швидко вбирає запахи, і прати її доведеться чи не після кожного використання.

Якщо ж високоінтенсивних навантажень не планується, тоді слід подбати про те, аби костюм забезпечував тепло та повітропроникність – у такому випадку вовна та бавовна стануть чудовим.

Важливо! Під час вибору слід звернути увагу на склад бавовни: суміш її з поліестером досить швидко вкриється ковтунцями через те, що пряжа вкорочена.

Шви

Перед покупкою костюма його просто-таки необхідно вивернути, аби обстежити шви. Обов’язково перевірте, чи не є оверлок (стібок вздовж краю швів), об’ємним та надто вільним, адже у якісному одязі він має бути пласким та компактним. Об’ємні ж неакуратні шви можуть призвести до натирань.

Пояси

Якість пояса та те, як саме він вшитий в одяг, має визначальне значення. Перевірте перед покупкою, чи гумка стабільно закріплена: в деяких неякісних моделях вона може надто сильно ковзати, а зрештою і перекручуватися – це створює тертя та дискомфорт.

Крім того, кілька деталей на штанах та куртці дають певні підказки щодо якості усього костюма:

отвори, через які проходить шнурок біля капюшона та на поясі – переконайтеся, що вони гарно оброблені щільною вишивкою чи заклепками;

заклепки на кінцях шнурків – якщо їх немає, це свідчить про погану якість.

Кишені

Ніхто не хоче, аби штани спадали під вагою телефона чи гаманця – а це часом трапляється, якщо матеріал недостатньо товстий, або ж кишеню належно не посилили. Ще перед покупкою варто протестувати кишені й в куртці, і у штанах: найважливіші предмети, що ви носите з собою завжди чи майже завжди, мають вміщатися там без проблем.

В ідеалі кишені на куртці ще й повинні мати застібки, аби під час руху речі не випадали.

Посадка

Але найважливіше у будь-якому одязі, безперечно – це те, як він сидить саме на вас. І цей аспект у виборі спортивного костюма є вирішальним. Часто найкращим вибором буде вільний крій, що дозволяє легко рухатися.

