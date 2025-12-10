Попри те, що штучні ялинки можуть служити роками, більшість все ж таки залишаються прихильниками живих ялинок, пише 24 Канал з посиланням на Ideal Home.

Яка ялинка гарно пахне?

Візуально штучні ялинки нічим не програють живим. У магазинах є безліч розмірів, кольорів та широкий асортимент варіантів – від мінімалістичних до пишних. Втім, є одна відмінність, і вона полягає в ароматі ялинки, який не замінить жодна штучна ялинка чи навіть аромадифузор.

Найкраще пахне жива ялинка. Вона здатна наповнити усю квартиру запахом хвої, деревною смолою та лісовою свіжістю. Найкраще пахне свіжа ялинка.

Ялина звичайна має найвиразніший аромат. Її перевагою є чарівний традиційний хвойний запах та низька ціна, але мінус у тому, що голки ялинки дуже швидко обсипаються. А ще вони дуже гострі, тому можуть бути небезпечними, якщо вдома є маленькі діти.

Для тих, хто готовий викласти за ялинку кілька тисяч гривень, може обирати ялинку Нордмана. Вона вирізняється густою та симетричною кроною й наділяє дім ароматом впродовж тривалого часу. Перевагою є те, що простояти дерево може дуже довго навіть без води. Голки дерева не такі колючі, тож вона вже безпечніша для дітей.



Ялинка Нордмана має гарний запах / Фото Freepik

При правильному догляді ялинка Нордмана може стояти цілий грудень. Якщо дерево свіже, то у гарному стані зберігається впродовж 6 тижнів. При купівлі звичайної ялинки треба звертати на кілька основних факторів – вода та температура повітря.

Щоб дерево довше простояло, тримайте його подалі від джерел тепла та постійно оновлюйте воду. Саме тепло може призвести до того, що ялинка обсипеться вже за 2 – 3 тижні.

